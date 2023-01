Apple decepciona con las novedades de iOS 17: ¿Qué ha sucedido?

Dentro de unos meses, Apple anunciará oficialmente su último sistema operativo, el iOS 17. La empresa está poniendo todo de su parte para dar lo mejor de sí. Sin embargo, los primeros informes sobre el sistema iOS 17 no son positivos. Según los informes, Apple seguirá mejorando sus novedades a lo largo del año, actualizando de poco en poco. Esto se debe a que el desarrollo de iOS este año no será regular, ya que se centrará en los auriculares AR/VR, así como en el sistema operativo a juego conocido como xrOS.

¿Por qué motivo ha decepcionado Apple con iOS 17?

Apple lleva varios años trabajando en su casco AR/VR y en el sistema operativo que lo acompaña, xrOS. Según Mark Gurman, de Bloomberg, con el auricular previsto para 2023, los ingenieros de Apple ya están prestando menos atención a otros sistemas operativos. Esto incluye las próximas actualizaciones de iOS 17 y iPadOS 17.

iOS 17, cuyo nombre en clave interno es «Dawn», podría acabar con "menos cambios importantes de los previstos inicialmente". Esto se debe a que Apple se va a centrar más en xrOS para sus próximos auriculares. Mark Gurman también cree que macOS 14, cuyo nombre en código es «Sunburst», adopta un enfoque similar.

Licencia Unsplash

iOS 14, anunciado en 2020, e iOS 16, anunciado el pasado mes de junio, son dos grandes actualizaciones que trajeron widgets rediseñados a la pantalla de inicio del iPhone, la biblioteca de aplicaciones y nuevas funciones en aplicaciones de stock como Mapas y Safari, una pantalla de bloqueo rediseñada y mucho más.

¿Cuándo se lanzará la actualización del sistema operativo?

En cuanto al próximo iPhone 15, la fuente también afirma que no habrá demasiadas sorpresas. Al menos en términos de rendimiento, no habrá cambios. Esto se debe principalmente a que el SoC A17 Bionic no se lanzará cuando este indicador sea el centro de atención.

En cuanto a la fecha de lanzamiento de iOS 17, hay informes de que la compañía tiene un plazo muy ajustado. Es probable que la próxima versión del sistema operativo móvil del iPhone se haga oficial en junio de 2023, durante la keynote de apertura de la WWDC. No obstante, todavía no hay información oficial al respecto. Habrá que esperar.