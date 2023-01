Cómo convertir tu móvil Android en un iPhone: ¡Rápido y sencillo!

Dado que la isla dinámica de Apple se ha convertido en una de las características más destacadas del iPhone, es normal que los desarrolladores de aplicaciones para Android hayan querido emularla. De hecho, existen varias aplicaciones en Google Play Store que tratan de trasladar esta famosa isla dinámica a un smartphone Android. Una de ellas se llama Dynamic Island: DynamicBar. Es totalmente gratuita y es una de las mejores del mercado.

Cómo funciona la app DynamicBar

Esta aplicación ha superado recientemente las 10.000 descargas en Google Play Store. Pero ¿para qué sirve DynamicBar? Esta aplicación te permitirá aprovechar la pequeña cápsula negra que aparece en la parte superior de la pantalla del smartphone Android, emulando la experiencia de un iPhone, pero sin necesidad de tener uno de ellos.

Licencia Unsplash

El primer paso es descargar la aplicación DynamicBar en Google Play Store. Es totalmente gratuita y segura, por lo que no tiene que generar ningún problema. Una vez abres el archivo después de descargarlo, debes conceder los accesos necesarios para que funcione. Aunque la aplicación para emular la isla dinámica de iPhone en Android te dice que no recopila información sensible de tu dispositivo, también deberás proporcionarle acceso al permiso de accesibilidad y al permiso de notificaciones para poder ver el menú principal. La isla dinámica aparecerá en la parte superior de la pantalla inmediatamente.

La configuración de la isla dinámica es muy completa

También puedes seleccionar qué aplicaciones mostrarán sus notificaciones y acciones en la isla dinámica desde la propia configuración. Por otro lado, puedes cambiar el aspecto de la cápsula modificando su altura, anchura, posición y si sus bordes son cuadrados o no. Además, puedes configurar el color de la barra. Es posible personalizar todos los aspectos del funcionamiento de esta herramienta.

Sin duda, la isla dinámica de iPhone es una forma muy interesante de utilizar el espacio que deja la cámara frontal en la pantalla. Sin embargo, hay un inconveniente: la aplicación tiene demasiados anuncios. No obstante, la aplicación funciona correctamente y tiene la ventaja de ser gratuita. No obstante, como suele pasar habitualmente con estas apps, debes suscribirte a la versión comercial si deseas utilizar sus funciones más sofisticadas.