WhatsApp anuncia más de 20 nuevos emojis en su próxima actualización

La versión 2.23.1.24 de WhatsApp acaba de estar disponible a través del programa beta de Google Play. La aplicación comenzó recientemente a probar las conexiones entre múltiples dispositivos, incluyendo iOS, Android y Windows.

La web WABetaInfo informó de que la aplicación está trabajando actualmente en más de una veintena de nuevos emojis que se incluirán en una futura actualización, además de haber cambiado la apariencia de otros ya existentes. Desde hace tiempo, estaba claro que la beta de WhatsApp para Android traería una serie de nuevos emojis. Pero también los desarrolladores de la aplicación están trabajando en un icono de marcador para identificar los mensajes guardados, como ya os informamos ayer en nuestra web.

Novedades en los emojis y actualizaciones de diseños

Veintiún nuevos emojis, que se añadirán a la aplicación en una actualización próximamente, están ya disponibles con WhatsApp en la última actualización beta 2.23.1.24 para Android en la Play Store.

Si os fijáis en la siguiente imagen, WhatsApp planea también actualizar la apariencia de otros ocho emojis. Estos ya están presentes en la aplicación beta, además de añadir los nuevos emojis. Aunque los cambios no son significativos, sí merecía la pena destacar la información.

WABetaInfo

«Como se puede ver en esta captura de pantalla, hay 21 nuevos emojis que estarán disponibles en una futura actualización», informó WABetaInfo. «Pero aún hay más: WhatsApp también ha rediseñado 8 emojis y ya son visibles en esta beta. En realidad, puede que no los hayas notado, ya que los cambios no son realmente evidentes. A excepción de la cara suplicante y la cara que contiene las lágrimas. Pero gracias a la captura de pantalla, puedes saber qué emojis han sido rediseñados».

Algunos usuarios que tienen la beta más reciente de Google Play pueden ver los ocho emojis rediseñados. Sin embargo, los otros veintiuno no aparecen por el momento. No hay hora oficial para la llegada de la versión estable, pero sí para el inicio de la fase de pruebas. Y si no encuentran problemas significativos, estará disponible para el público general en breve.