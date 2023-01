¿Cómo afecta a los usuarios que iOS permita aplicaciones de terceros?

Sin duda, los iPhone son más seguros si se intenta evitar las llamadas «aplicaciones basura». Sin embargo, esa seguridad tiene un precio enorme que muchos usuarios de smartphones no están dispuestos a pagar. Los usuarios de iPhone no tienen ni la mitad de libertad de la que disfrutan los usuarios de Android. Aunque la fluidez y funcionalidad del iPhone no son tan buenas como las de Android en algunos casos, esto se debe a la naturaleza cerrada del sistema iOS que tiene un entorno de uso más seguro.

Muchos consumidores compran dispositivos iPhone por este motivo. Además, el iPhone también es más amigable para los usuarios de mediana edad y mayores. Sin embargo, aquellos que se hicieron con el iPhone por su seguridad tienen que empezar a reevaluar su acción. Con la incorporación de un nuevo proyecto de ley, iOS se enfrentará a algunos retos. El sistema será ahora tan abierto como lo ha sido Android.

¿Cómo ha afectado la Ley del Mercado Digital a Apple?

En marzo de este año, la UE elaboró una Ley del Mercado Digital destinada a regular el funcionamiento de las grandes empresas de Internet. El principal objetivo de esta ley es prohibir que determinados «guardianes» que «actúan a la vez como árbitros y jugadores» se aprovechen de su posición dominante en el intercambio de datos, la instalación de software, la selección de plataformas, la promoción de anuncios, etc. para obtener elevados beneficios monopolísticos o limitar la competencia en el mercado. Si la empresa infringe las normas, se le impondrá una multa del 4% al 20% de la facturación global de un ejercicio fiscal.

La aparición de esta Ley del Mercado Digital significa mucho para Apple. Hace algún tiempo, Bloomberg afirmó que Apple había empezado a dejar que los ingenieros se prepararan para un nuevo proyecto. Ese proyecto consistía en realizar importantes ajustes en la estrategia de la App Store en iPhone. Esto permitirá tiendas de aplicaciones de terceros en iPhone y iPad. Con ello, el dispositivo podrá saltarse la App Store para instalar determinados programas.

Es probable que este cambio aparezca en iOS 17 próximamente. Permitir a los usuarios de iOS instalar aplicaciones desde fuera de la App Store se conoce como «sideloading». El sideloading permite a los usuarios instalar apps que no han sido revisadas a través de sus propios canales, como páginas web o paquetes de instalación. Esto es también lo que han estado utilizando Windows y Android. En resumidas cuentas, si Apple abre completamente el sideloading, no estará lejos de convertirse en Android.

El impacto directo en el concepto de «seguridad»

En términos de seguridad, también habrá un gran impacto. Todavía hay software ilegal en la AppStore. La Apple Store siempre se ha caracterizado por su rigor y esto reduce las aplicaciones spam. Por ejemplo, cuando descargamos aplicaciones de tiendas de aplicaciones de terceros, aparecen ventanas emergentes y anuncios por todas partes. Te pedirán información sobre tu libreta de direcciones y SMS, que podrían ser robados. Este es uno de los riesgos a los que se enfrentan los usuarios de iOS.

Hay algunos programas que piden permiso para proporcionar varias funciones inexplicables para iOS. Como resultado, el teléfono se bloquea debido a un conflicto en una determinada función. Este fenómeno común de Android se extenderá también a iOS. En ese momento, ¿reprenderán los consumidores al software o dispararán contra Apple? Lo más probable es que sea Apple.

Si Apple acepta las exigencias de la UE, otros países ejercerán naturalmente una fuerte presión sobre Apple para que se abra. Por lo tanto, si iOS realmente ofrece una tienda de aplicaciones de terceros, los usuarios tendrán que tomar una gran decisión entre ambas tiendas.