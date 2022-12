¡Una fortuna! El precio del iPad plegable se nos va de las manos

Los rumores sobre el iPad plegable llevan muchos años circulando. Aunque no han aparecido muchas pruebas de la existencia de este dispositivo, es cuestión de tiempo que llegue al mercado. La mayoría de los fabricantes de smartphones ya tienen teléfonos plegables en circulación. Samsung es una de las marcas más relevantes en ese sentido. Como suele ser habitual, Apple no quiere quedarse atrás por mucho más tiempo y prepara una potente entrada para su primer producto plegable. Sin embargo, según un nuevo informe, no todos los bolsillos estarán preparados para adquirir esta nueva tablet.

El precio será desorbitado por el mantenimiento de iPad Mini

Estos informes recientes sugieren que la llegada del iPad plegable también significará la desaparición del iPad Mini. Es una práctica habitual que Apple descatalogue ciertos productos para centrarse en otros nuevos. Sin embargo, el analista Ming-Chi Kuo no está de acuerdo con los informes que apuntan al fin del iPad Mini. Según él, no hay razón para descatalogar el dispositivo más económico de la compañía. Ming-Chi Kuo ha explicado que el iPad plegable tendrá un "precio notablemente más alto" que el Mini. Cabe señalar que el iPad Mini sufrió otra subida de precio recientemente, por lo que la tablet plegable se nos irá de las manos.

Licencia Unsplash

Kuo afirma que Apple ya está desarrollando un nuevo iPad Mini. Este traerá un chipset más rápido, como podría ser el Apple A16 Bionic. Según los rumores, la compañía lo presentará a finales de 2023 o principios de 2024. Es probable que Apple lo mantenga por detrás de los demás iPad. La compañía está trasladando la fabricación a la India con el fin de reducir las limitaciones causadas por el brote de COVID-19 en China. De hecho, Apple está trabajando duro para reducir su dependencia de las fábricas chinas. Los problemas han estado afectando a su la cartera de productos.

¿Qué tipo de pantalla podemos esperar de este dispositivo?

En cuanto al futuro iPad plegable, el hecho de que haya muchos teléfonos plegables en la industria provoca que todo el mundo asuma que Apple lanzará un iPhone plegable dentro de unos años. Sin embargo, este no parece ser el caso. Hace unos meses, la mayoría de los analistas empezaron a considerar un iPad plegable antes que un smartphone, y esto tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, dispositivos como el Galaxy Z Fold4 o el Mix Fold ofrecen una experiencia similar a la de una tablet al desplegarse. Apple querrá ofrecer un iPad que pueda convertirse fácilmente en un producto similar a un smartphone moderno.

Cuando esté desplegado, será como una tablet de Apple; pero una vez plegado cabrá en cualquier bolsillo. Los analistas apuntan a 2024 como el año de lanzamiento de este iPad plegable. No sabemos exactamente el tamaño que tendrá la nueva tablet, pero los analistas esperan que sea descomunal. De ahí su potencial precio. La empresa está trabajando actualmente con Samsung y LG para desarrollar pantallas OLED plegables de hasta 20,25 pulgadas. La otra alternativa es que, plegado, parezca una tablet clásica y, desplegado, sea un dispositivo monumental. Por lo que se justificaría el precio tan desorbitado que se prevé.