Los móviles plegables van a ser el mayor éxito de 2023

Según una reciente previsión de Digital Supply Chain Consultants, podemos esperar un fuerte aumento de las ventas de smartphones plegables. Tras unos años de consolidación de la nueva categoría, parece que 2023 será el año en que se harán realmente populares. El último informe muestra que los envíos de smartphones plegables de Samsung durante el tercer trimestre del último curso están dentro de lo esperado. El mercado mostrará un total de 5,2 millones de unidades vendidas en los últimos meses. Para 2023, las cosas irán aún mejor.

Samsung no será una de las marcas beneficiadas por esta curva en las tendencias

Según el informe, Samsung experimentó un cierto descenso en el número de ventas del tercera trimestre. Sin embargo, todo apunta a que lo invertirá en el cuarto trimestre de 2022. Se espera que los envíos de smartphones plegables disminuyan un 50% en términos intertrimestrales. El negocio plegable de la compañía disminuirá aún más en el primer y segundo trimestre de 2022. Por supuesto, siempre existe la clásica caída antes de los lanzamientos de nuevos teléfonos. De todos modos, este decaimiento afecta a Samsung. El informe dice que el mercado verá un aumento significativo en 2023.

Licencia Unsplash

Los números de Samsung caerán aún más en 2023, pero eso no significa que los teléfonos plegables estén fracasando. Lo cierto es que cada vez son más en el mercado. Como resultado, los aficionados y entusiastas tendrán más opciones en lugar de solo Samsung. La compañía verá un descenso en las ventas de smartphones plegables en Estados Unidos por ese motivo. Sin embargo, esto no se debe solo a la competencia. El descenso es habitual tras el lanzamiento de nuevos iPhone y los plegables de la marca han perdido terreno frente a la nueva familia de iPhone 14.

La expansión del mercado plegable en smartphones y dispositivos

El mercado de los plegables experimentará cierto "estancamiento" en el cuarto trimestre de 2022, pero las cosas mejorarán. El estudio afirma que nuevos competidores como Google agitarán el mercado durante el próximo año. Otras marcas del segmento como Oppo, con la reciente serie Find N2, Xiaomi, Vivo y Motorola consolidarán su presencia en el mercado. Todavía tenemos que ver una fuerte disponibilidad en los mercados internacionales, pero quizás 2023 sea el año en el que más marcas se unan a la escena global.

Según el estudio de Digital Supply Chain Consultants, los envíos de smartphones plegables aumentarán un 33% en 2023, alcanzando los 17 millones de unidades. Se convertirá así en el mayor éxito del curso por lo sorprendente y disruptivo de sus cifras. En cuanto al Pixel plegable, aún no hay previsión de lanzamiento. Pero parece que 2023 será el año en el que Google finalmente lo presente. Por otro lado, se espera que Apple comience su batalla con un iPad plegable. No obstante, no llegará hasta 2024 y no será barato.