Huawei anuncia el final de su crisis: ¡Sobreviven a la guerra de EE.UU.!

Antes de la prohibición estadounidense, Huawei estaba a punto de convertirse en la mayor marca de teléfonos móviles del mundo. De hecho, incluso después de la prohibición, la empresa siguió ocupando el número uno, pero por poco tiempo. Ahora, hay informes de que Huawei ha superado la prohibición norteamericana y sigue adelante con fuerza.

Las sanciones de EE.UU. no han podido parar a Huawei

Huawei anunció ayer sus últimas estimaciones de ventas de los últimos meses. Según sus propias declaraciones, la empresa parte de la base de que las ventas se situarán al nivel del año anterior. Al mismo tiempo, el responsable del grupo afirmó que se ha logrado frenar el descenso de los ingresos, que se ha mantenido constante desde la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses.

El embargo de Estados Unidos se ha convertido en la “nueva normalidad” para Huawei, por lo que hay que lidiar con él en el día a día y afrontarlo “como de costumbre". Así lo han afirmado desde la propia empresa tecnológica de China. Eric Xu, CEO de Huawei, lanzó una nota positiva en una carta a los empleados, a la que también tuvieron acceso los medios de comunicación. Una carta que viene a reafirmar la constancia de la compañía en su lucha por sobrevivir.

Licencia Unsplash

Sin embargo, Xu no dijo nada sobre los beneficios de Huawei. Por tanto, no queda claro si la empresa va a tener beneficios o pérdidas. Probablemente, no lo sabremos hasta dentro de unos meses, porque Huawei no publicará sus cifras de negocio de todo el año 2022 hasta la primavera de 2023.

¿Cómo ha afectado la prohibición yankee a la empresa china?

Huawei ha sufrido una caída masiva de sus ventas desde la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses. La prohibición prohíbe a las empresas estadounidenses suministrar a la compañía china productos desarrollados o producidos con tecnología estadounidense. Por supuesto, las ventas ya no están al mismo nivel que antes de que comenzara el embargo estadounidense.

Entretanto, Huawei ha cambiado muchas veces sus áreas de negocio. La empresa tiene ahora nuevos socios y, entre otras cosas, también está monetizando cada vez más su cartera de patentes. Un ejemplo de ello es que Huawei ya no puede vender teléfonos móviles con 5G bajo su propia marca. Pero la empresa actúa ahora como licenciante de diseños de hardware, como se ha visto recientemente con el ejemplo de la antigua marca francesa Wiko. El Wiko 5G, un móvil renombrado Huawei Nova 9 SE, es compatible con 5G y está disponible en China.