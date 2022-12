El futuro de iPad Mini: ¿Qué va a suceder con esta tablet de Apple?

Durante las últimas semanas, ha habido muchos rumores e informes sobre los nuevos dispositivos de Apple. Ha surgido información acerca de la serie iPhone 15, la nueva gama de iPad y también el esperado iPad plegable. Hubo informes de que Apple podría tener que descatalogar el iPad Mini para dar cabida a esta nueva tablet legable. Sin embargo, un reciente informe del popular analista de Apple, Ming-Chi Kuo, ofrece otra perspectiva.

El iPad plegable no será el final de iPad Mini

En respuesta a los recientes informes que sugerían que Apple eliminaría toda la línea de productos iPad Mini con un tamaño de pantalla inferior a 10 pulgadas a partir de 2025 y, en su lugar, lanzaría una gama de productos iPad plegable, el analista Ming-Chi Kuo afirma que esto no sucederá. La información ofrecida anteriormente no es cierta.

Licencia Unsplash

Según Ming-Chi Kuo, Apple debería lanzar un iPad plegable. Sin embargo, este dispositivo no sustituirá al iPad mini en 2025. Desde su punto de vista, Apple no sustituirá a ambos productos debido al fuerte contraste que hay entre ellos. Según Kuo, el precio del iPad plegable será muy superior al del iPad Mini. Por tanto, no tiene sentido que Apple intercambie ambos productos. No tienen el mismo mercado, ni siquiera se parecen. Por tanto, no es lógico intercambiarlos.

Por lo que comenta Ming-Chi Kuo, Apple está desarrollando en estos momentos un nuevo iPad Mini. También afirma que el principal argumento de venta de este nuevo iPad es su nuevo procesador. Según las previsiones del mercado, el nuevo iPad Mini empezará a distribuirse a gran escala a finales de 2023 o incluso en la primera mitad de 2024.

Samsung y LG serán claves para la pantalla plegable

Según informes anteriores, en lo que respecta a las pantallas plegables, Apple trabajará con dos grandes marcas surcoreanas. Se trata de Samsung y LG. Apple trabajará con estas empresas para desarrollar un panel OLED plegable de 20,25 pulgadas.