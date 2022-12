iPhone 15 prepara grandes cambios en diseño, nombre y precio

La serie iPhone 15 será la sucesora de la actual iPhone 14. Aunque la futura gama todavía está a unos meses de su lanzamiento, hay varios informes muy interesantes en Internet. Según la información compartida por 9to5 Mac, Apple utilizará el chip A17 Bionic. Además, el iPhone 15 se centrará más en mejorar la duración de la batería que el rendimiento de procesamiento. El fabricante de chips de Apple, TSMC, ha puesto más énfasis en la eficiencia energética que en el rendimiento a la hora de abordar la futura familia de la empresa de la manzana.

El cambio de diseño en iPhone 15

Hay informes de que Apple hará cambios importantes en la apariencia de la serie iPhone, especialmente en el cuerpo. Por fin ha llegado el momento de abandonar el marco en ángulo recto y utilizará ahora un diseño redondo, similar al de la era iPhone X/11. Esto hará que el teléfono se sienta más ligero, a pesar de su peso. Un concept reciente del iPhone 15 Pro revela que este dispositivo tendrá cuatro opciones de color. Además de los clásicos negro, plata y oro, también se ha añadido un color púrpura.

Apple Concepts Pro

Sin embargo, es importante señalar que el tono de color de los concepts no coincide con el patrón habitual de Apple. El efecto concreto no es muy creíble. En la imagen, una parte de la cámara trasera del iPhone 15 Pro también ha sufrido cambios relativamente grandes. En el pasado, las protuberancias rectangulares alrededor de las lentes fueron anuladas.

Esto también coincide con las filtraciones de otras fuentes. Muchas de ellas indican que el iPhone 15 Pro utilizará una carcasa trasera curvada 2,5D. También hay informes de que aumentará el grosor del panel trasero. Esto puede reducir directamente la convexidad de la lente. Este diseño es algo similar a la solución del Samsung Galaxy S22 Ultra, que añade un efecto delicado y sencillo a la parte trasera del iPhone.

¿Qué otros cambias llevará a cabo Apple?

Según un informe reciente sobre la serie iPhone 15, habrá algunos cambios importantes en muchos aspectos de la familia. En vista del retroceso del modelo iPhone 14 Plus, Apple redefinirá el precio de la versión estándar del iPhone 15. Tras elevar el precio inicial del modelo superior, Apple ampliará la diferencia de precio entre el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro. Además, el precio del modelo Plus podría ser muy inferior, incluso en más de 100 dólares.

Por otro lado, Apple también podría utilizar diferentes materiales para distinguir el hardware de la versión estándar del iPhone 15 y la versión Pro. Se entiende que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max estarán fabricados con una aleación de titanio. Además, el iPhone 15 Pro Max estará equipado con una cámara periscópica. Incluso hay otros informes que apuntan a que el iPhone 15 Pro Max podría no utilizar el nombre «Pro Max». Es posible que las dos versiones estándar del iPhone 15 y 15 Plus no presenten grandes cambios de material.