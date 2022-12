¿Qué pasa con iPhone 14 Plus? Apple está muy preocupada con este smartphone

Los últimos informes sostienen que Apple está verdaderamente preocupada por el bajo rendimiento del iPhone 14 Plus en el mercado de teléfonos móviles. Debido a esto, la compañía presidida por Tim Cook está tratando de hacer algunos cambios importantes para evitar ese presunto «fracaso» de ventas en la futura línea de iPhone 15.

El iPhone 14 Plus ha sido la última incorporación a la familia de Apple. Llegó como sustituto del iPhone 12 Mini y 13 Mini. Estos smartphones también obtuvieron malos resultados en cuanto a ventas, así que parecía seguir un cierto patrón de mercadotécnica. La preocupación es sincera. Por ese motivo, la compañía de la manzana decidió apostar por iPhone 14 Plus para paliar el obstáculo en las ventas. Desafortunadamente, las cosas han ido incluso peor que antes.

¿Cuáles son las opciones que baraja Apple para iPhone 15?

Curiosamente, iPhone 14 Plus tiene el mismo diseño y las mismas prestaciones que el modelo estándar. La única diferencia es que este smartphone tiene una pantalla más grande y una batería mayor. Por lo tanto, también es una opción menos económica que la del modelo básico. Según un post de yeux1122 en Naver, Apple no está nada satisfecha con cómo han ido las cosas en cuestión de ventas y relacionadas con este dispositivo móvil. La compañía ya ha empezado a reevaluar cómo tratará los modelos Pro y Plus en la serie de iPhone 15.

Licencia Unsplash

Según esta información, Apple tiene actualmente dos ideas encima de la mesa. Están evaluando cuál de las dos es la mejor. La primera, rumoreada anteriormente por el analista de Apple Ming-Chi Kuo, sugiere que la empresa diferenciará aún más entre el modelo Pro y los otros. Otra opción es reducir el precio del modelo iPhone 14 Plus. Actualmente, el dispositivo está en 899 dólares de base. Pero la información sostiene además que reducir el precio del iPhone 15 Plus significaría que la edición estándar también costaría mucho menos.

Unos precios más competitivos para el mercado de la próxima generación

El iPhone 14 estándar tiene un precio inicial de 799 dólares. No queda otro remedio: o Apple reduce también el precio del modelo estándar, o reduce la diferencia de precios. Lo más probable es que la compañía pueda aumentar ligeramente el precio del iPhone 15 estándar y reducir el precio del iPhone 15 Plus.

En ese caso, ambos teléfonos tendrían un precio muy similar. A fin de cuentas, algunos usuarios prefieren teléfonos más grandes y otros, más pequeños. La cuestión es decidir cuál de los dos encaja mejor con tus preferencias, sin tener en cuenta el coste del smartphone. Apple aún tiene tiempo para decidir, ya que iPhone 15 está a un año de distancia. Seguramente, la compañía de Cupertino encontrará una solución adecuada antes del lanzamiento de su nueva generación. Lo único que debemos tener es paciencia y esperar a descubrirlo.