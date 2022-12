Los vehículos que no podrán entrar en las zonas de bajas emisiones y la multa por saltársela

Aproximadamente la mitad de la población española convivirá con las zonas de bajas emisiones (ZBE) en 2023. El Gobierno, a través de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha hecho oficial la medida y ha desgranado su contenido. Toda ciudad española con más de 50.000 habitantes deberá tener su propia área de baja contaminación. También se obligará a implantarlas en las urbes de más de 20.000 habitantes que tengan niveles altos de polución.

¿Qué vehículos no podrán acceder?

Todo apunta a que los vehículos sin etiqueta ambiental serán los grandes perjudicados.

Hasta el momento, la responsibilidad de definir quién puede entrar y quién no recaía en los Ayuntamientos. Esto seguirá igual. Si bien, el BOE refleja unas directrices generales que servirán para armonizar los criterios. Literalmente, el documento oficial sostiene que las medidas incluirán prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante. "Así, las prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante y serán proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que se hayan dispuesto, lo cual deberá estar suficientemente motivado".

Esto viene a decir que, en función de la ambición que fije cada consistorio en sus objetivos de baja contaminación, puede afectar a más o menos tipos de etiqueta de vehículo. Dado que la ley obliga a que las entidades locales establezcan en el proyecto de ZBE objetivos cuantificables para mejorar la calidad del aire, como mínimo, previsiblemente afectaría a los que no tengan etiqueta.

Según los últimos datos disponibles al respecto en la DGT, correspondientes a 2020, hay 6,16 millones de turismos en España que no tienen distintivo ambiental. Esto representa el 24,9% del total de los 24,63 millones de turismos en el país. La etiqueta B (8,06 millones de turismos) y la C (7,99 millones) son las que más vehículos de este tipo agrupan. Con etiqueta ECO había entonces 545.702 turismos y, con la de cero emisiones, 78.057. La cifra de turismos sin etiqueta podría ser mayor incluso, ya que entonces, se desconocía el etiquetado de 1,87 millones de turismos.

¿De cuánto será la multa?

La sanción para los conductores que se salten la normativa será de 200 euros en todas las zonas de bajas emisiones. Esto puede ser también un problema en el caso de estar viajando a una ciudad que no sea la habitual, ya que al no estar familiarizado con la delimitación de la zona, es más fácil entrar en ella por error. La normativa no perdona los errores.

La ley cataloga la infracción como grave. Con esto, pone el entrar de forma indebida en una zona de baja emisión a la altura de otras infracciones como por ejemplo saltarse un semáforo en rojo. A diferencia de otras infracciones graves como el arrojar objetos a la vía que puedan causar incendios (-6 puntos), el transgredir una ZBE no acarreará pérdida de puntos.

En caso de reincidencia, la multa se eleva un 30%.

Vehículos comerciales

El BOE abre la puerta a una mayor ambición en lo que a vehículos de reparto se refiere. "Con relación al transporte urbano de mercancías, las entidades locales velarán por potenciar los vehículos cero emisiones, la «ciclologística» y las soluciones de optimización ambiental de los repartos, con el fin de garantizar que dicha actividad es cero emisiones".

¿Qué pasa con las ZBE que ya existían antes de la ley?

En el caso de Madrid y Barcelona, los principales municipios que hasta la llegada de la ley ya contaban con sus propias zonas de bajas emisiones, el documento contiene una disposición transitoria que establece un plazo de 18 meses para adaptar a la nueva norma los proyectos de ZBE establecidas con anterioridad. No se hace mención explícita a camiones en ningún punto, con lo que queda a libre disposición de cada consistorio.

Madrid y la M-30

Los turismos sin etiqueta que no estén "empadronados" en Madrid (es decir, aquellos que no paguen en la capital el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) no podrán circular ni por la zona que queda dentro de la M-30 ni por la propia M-30 en sí desde el 1 de enero.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de un comunicado, ha anunciado que sí se prorrogará a lo largo de 2023 el acceso de vehículos de mercancías ligeros (los de menos de 3.500 kilos) con etiqueta B al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Distrito Centro.

En referencia a la cuantía de las multas, hasta la entrada en vigor de la nueva ley, las sanciones en Madrid eran de 90 euros, 45 euros con el descuento de pronto pago. Debido a ese plazo de 18 meses de la disposición transitoria, si se eleva o no dependerá de la celeridad con la que el Ayuntamiento de Madrid decida transicionar hacia la nueva normativa.

La etiqueta B seguirá circulando en la ZBE de Barcelona

Con su horario de limitación de acceso para los vehículos de 7:00 a 20:00, el consistorio de Barcelona no permite, salvo contadas excepciones, el acceso en esa franja horaria a vehículos sin distintivo ambiental. Esta limitación pesa sobre las motos, ciclomotores, turismos, furgonetas, camiones y autobuses.

El Ayuntamiento sigue permitiendo la solicitud de hasta 10 autorizaciones de un día de duración al año para estos vehículos más contaminantes. También, destaca que los vehículos con etiqueta B podrán seguir circulando por la ZBE Rondas BCN en 2023.

En situación normal, la multa por circular en la ZBE de Barcelona con un vehículo afectado va de 100 a 499 euros. Al igual que en el caso de Madrid, la cuantía se fijará en 200 euros en función de lo que el consistorio tarde en adecuarse a la regulación nacional dentro de esos 18 meses de margen.