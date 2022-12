Cómo y cuándo se podrá pedir el cheque de 200 euros

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha profundizado hoy en una entrevista concedida a el programa de Ana Rosa en los detalles del cheque de 200 euros aprobado por el Gobierno.

La ayuda se podrá pedir a través de un "formulario sencillo" que estará disponible en la página web de la Agencia Tributaria desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo. Para poder solicitarlo, habrá que disponer de una renta máxima de 27.000 euros anuales y un patrimonio inferior a 75.000 euros, excluida la vivienda familiar, según ha comentado la ministra.

Se trata de un pago único cuyo gasto será de libre disposición. "Las familias lo podrán gastar en lo que consideren ya que Hacienda no podría entrar de manera tan masiva a controlar los gastos de los ciudadanos. Se lo damos a las familias para que ello contribuya a lidiar con la cesta de la compra, que se suma la bajada del IVA", ha indicado.

Montero aclara que los pensionistas no podrán disponer de la ayuda, ya que ellos se verán beneficiados por la subida de las pensiones, pero no son el único grupo de población excluido. Tampoco la podrá percibir según el texto disponible en el Boletín Oficial del Estado aquellos que perciban el ingreso mínimo vital. "No tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado", especifica el documento.

La ayuda se abonará mediante transferencia bancaria, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la transferencia. Cuando, a la vista de la solicitud presentada y la información de que disponga la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no resulte procedente el abono de la ayuda, se notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, en la que se le indicarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si se rechaza, se dispone de 10 días para reclamar.

Con todo y pese a las restricciones que pesan sobre la ayuda, la ministra de Hacienda ha elevado a seis millones de personas el número de potenciales beneficiarios. Ayer, el Gobierno estimaba que serían 4,2 millones de ciudadanos los que la recibirían.