Ribón gana las elecciones del ICAM según los votos presenciales y Ospina queda en segundo lugar

Eugenio Ribón ha ganado las elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebradas este martes en el Hotel Novotel Madrid Center, según el escrutinio de los votos presenciales. En segundo lugar ha quedado Juan Gonzalo Ospina, con una diferencia de 901 votos. Al cierre de esta edición todavía no se conocía la posición en la que han quedado el resto de candidatos: Miguel Durán, Raúl Ochoa, Ángeles Chinarro, Begoña Trigo y Beatriz Saura.

La participación, no obstante, ha sido muy baja, similar a la de 2017, cuando el porcentaje de personas que votó presencialmente y por correo fue del 7,69%. En total, este martes ha votado un 7,82% de los 71.615 abogados con derecho a voto presencial. Ha ejercido su derecho de sufragio un 11,6% de los abogados ejercientes y un 2,4% de los no ejercientes.

En lo que respecta al sufragio por correo, se han recibido 758 votos. El recuento de los mismos, que comenzó en torno a las 00:00 horas, aún no había finalizado al cierre de esta edición, pasadas las 02:00 horas. Según fuentes colegiales, terminará hacia el amanecer debido a las impugnaciones recibidas.

"El voto por correo se va a dilatar varias horas. Con toda la cautela que significa que la votación no ha terminado, los datos provisionales son favorables a esta candidatura", ha dicho Ribón en una rueda de prensa celebrada en torno a las 02:00 horas. "Hay que lamentar la baja participación. No se ha conseguido incentivar ese voto". Sin embargo, por primera vez en la última década no ha habido altercados reseñables, como sí se registraron cuando ganó el decano saliente, José María Alonso, o la exdecana Sonia Gumpert.

El equipo de Ribón

La candidatura de Ribón, considerada la más próxima al legado del decano Alonso, está integrada por siete mujeres y siete hombres, incluyendo al propio letrado. En ella se integran profesionales de la abogacía de los negocios, del turno de oficio y de la actual Junta de Gobierno en funciones.

De ganar definitivamente las elecciones, la vicedecana del ICAM será la abogada de familia Isabel Winkels, socia directora de Winkels Abogados. El secretario será José Ignacio Monedero, cargo que ejercía hasta ahora. El letrado es socio director de Monedero Gil Abogados y Asesores Financieros. Por su parte, Lola Fernández Campillo, quien procede de Altodo, la asociación por el turno de oficio digno, será la nueva tesorera. También repetirá Emilio Ramírez Matos, quien se volverá a desempeñar como bibliotecario. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es socio director del despacho Ramírez-Crespo.

El diputado segundo será José Ramón Couso, socio director corporativo de Ceca Magán Abogados. Por su parte, Javier Mata, consejero y socio senior de Andersen, así como director de su oficina de Madrid, será el diputado cuarto. Mabel Klimt, socia directora de Elzaburu, será la diputada quinta. Teresa Minguez, directora legal y de compliance de Porsche Ibérica, será la diputada sexta. Ester Mocholí, fundadora del bufete Enter Abogados, será la diputada séptima. Roberta Poza, socia responsable de Política Fiscal y de Fiscalidad Internacional de la consultora legal PwC España, será la diputada octava. Juan Manuel Maíllo, presidente de Altodo, la Asociación por el Turno de Oficio Digno, será el diputado noveno. Y Gabriel Rodríguez, abogado junior de Uría Menéndez, será el diputado décimo.

El programa de Ribón se articula alrededor de diez medidas e incluye más de 100 medidas concretas “para mejorar la situación de la abogacía madrileña y atender sus problemas reales y los asuntos más demandados”, según ha explicado durante la campaña electoral. Entre ellas destaca la intervención colegial "inmediata" frente a actitudes irrespetuosas hacia la abogacía o que coarten su independencia y libertad; el retorno tangible del esfuerzo colegial mediante la llamada "cuota 0", una tarjeta monedero que se cargará en el carné del ICAM con el mismo importe que el colegiado abone por su cuota y que podrá utilizar para el pago de cursos de formación; o la desconexión digital.

Felicitaciones de Ospina

Antes de conocerse los resultados, en torno a las 00:15 horas, Juan Gonzalo Ospina ha reconocido la victoria de Eugenio Ribón. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, se ha manifestado convencido de que su trabajo será "positivo" para el ICAM. También ha mostrado su gratitud hacia quienes han confiado en Ahora Abogacía, la marca bajo la que se ha presentado a las elecciones.