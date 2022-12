Baja participación en las elecciones del ICAM, similar a la de 2017

Las urnas para elegir a la próxima Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) han cerrado a las 20:00 horas de este martes. La participación, no obstante, ha sido muy baja, similar a la de 2017. En total, ha votado un 7,82% de los 71.615 abogados con derecho a voto presencial. En concreto, ha ejercido su derecho de sufragio un 11,6% de los abogados ejercientes y un 2,4% de los no ejercientes. En lo que respecta al voto por correo, se han recibido 758 votos, aunque a estas horas no se sabe cuántos serán válidos y cuántos no.

Aunque en 2017 el censo era mayor, el porcentaje de personas que votó presencialmente y por correo fue del 7,69%. Este martes había 73.874 personas llamadas a las urnas. El 59,39% eran abogados ejercientes y el 40,61% no ejercientes. Según los estatutos de la institución, el voto de los primeros vale el doble que el de los segundos.

Entre las personas que a lo largo del día han acudido a votar destacan, además de los candidatos a dirigir el ICAM y al cargo de diputados, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno; el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; o el comisario Villarejo.

A partir de ahora, comienza el escrutinio de las urnas correspondientes al voto de los abogados ejercientes, que se llevará a cabo de manera simultánea, mientras que las urnas donde se deposita el voto de los no ejercientes se abrirán una tras otra. Una vez finalizado el escrutinio presencial comenzará el del voto por correo.

Recibido el documento que contiene el resultado de todas las urnas, la comisión electoral proclamará a los candidatos electos. No obstante, en las últimas elecciones los resultados se conocieron pasadas las 5.00 de la mañana.

En estos comicios son siete las personas que se han presentado a través de listas completas a liderar la institución, una de las más grandes de Europa, con casi 74 mil colegiados y un presupuesto de aproximadamente 30 millones de euros. Se trata de Eugenio Ribón, Raúl Ochoa, Juan Gonzalo Ospina, Ángeles Chinarro, Beatriz Saura, Begoña Trigo y Miguel Durán.