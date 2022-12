José Vicente Morote, reelegido miembro del Comité de Dirección Mundial de Andersen

El socio director de Andersen en España José Vicente Morote ha sido reelegido como miembro del Global Board de Andersen, tras una votación en la que el Comité de Dirección Europeo le ha elegido por unanimidad. El Comité de Dirección Mundial, compuesto por 12 miembros, es el órgano directivo más alto de Andersen Global encargado de fijar las líneas estratégicas de desarrollo y gestión de la firma.

Este año 2022, además, el Comité ha aprobado por unanimidad un nuevo mandato de cinco años de Mark Vorsatz como CEO de Andersen Global. Junto al presidente Vorsatz y José Vicente Morote, el Global Board lo completan Gerald DesRoches (U.S. – New York), Ilan Ben Eli (Israel), Joseph Karczewski (U.S. – Chicago), Ellen MacNeil (U.S. – Washington, D.C.), Dorice Pepin (U.S. – Chicago), Joseph Toce (U.S. – New York), Stefan Kraus (Alemania), Jelil Bouraoui (Túnez), Lena Hamdi (Egypt) y Juan Federico Fischer (Uruguay).

José Vicente Morote, que fue elegido para este órgano en marzo de 2021, es también Coordinador Legal Europeo de la firma desde 2018 y miembro del Leadership Committee. El socio director de Andersen en España ha destacado su “ilusión y satisfacción por haber sido elegido sin fisuras por todo el Comité Europeo para representar a todos los compañeros de la firma en Europa, ya que implica el respaldo al trabajo realizado en este tiempo y un nuevo reto para seguir cumpliendo las expectativas de todos nuestros profesionales”.

Durante el último año, según destacan desde la firma, el Global Board ha puesto en marcha nuevas iniciativas, como el Leadership Committe, encargado de asegurar, en el ambicioso proceso de expansión de la Firma, los tres pilares sobre los que se asienta el Despacho: la implementación de la cultura Andersen de forma uniforme, integración de todos los equipos y países y la formación de los profesionales, con el fin de mantener los estándares de calidad de la Firma. Como parte de este órgano, el Comité de Training, liderado por José Vicente Morote, ha implementado nuevas propuestas, entre ellas, el relanzamiento del Global New Leaders Meeting, que, por primera vez tras la pandemia, reunió de manera presencial el pasado mes de noviembre en Miami a los más de 100 nuevos socios que se han incorporado o han promocionado en Andersen en este último año.

“Tenemos un nuevo mandato de nuestros compañeros para seguir aportando al desarrollo, integración y expansión de las prácticas y profesionales en los más de 160 países en los que Andersen está presente”, ha aseverado Morote, quien ha subrayado que la estrategia para los próximos años estará marcada, como en España, por seguir reforzando la cultura de la excelencia y el compromiso y apostando por impulsar altas capacidades en nuestros profesionales”.