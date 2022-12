‘Gatas’, el primer cómic dibujado en España con inteligencia artificial

Desde CYW analizan cuáles son las implicaciones de una inteligencia artificial capaz de generar imágenes tan visualmente atractivas. El principal efecto más destacado es el de generar la posibilidad de nuevas vías de expresión creativa a personas que antes no tenían la habilidad para llevarlo a cabo. “Es un democratizador. Hay muchas ideas que mucha gente puede tener, pero a lo mejor no tienen esa destreza pictórica. Ahora con la inteligencia artificial (IA) la creatividad puede venir desde personas que no tienen esas habilidades”, reflexionan.

Si ya es asombroso el potencial en imágenes, en CYW apuntan que en vídeo sería completamente revolucionario. Midjourney pasa de texto a foto, pero Google ya está preparando una tecnología de texto a vídeo. “Ahora está en una fase totalmente incipiente, pero a medida que avance, podremos ver cómo se crean películas con cero presupuesto de producción. Hemos visto lo rápido que va la IA. Hasta el momento, el talón de Aquiles era la generación de manos y caras. De semana a semana, veíamos avances espectaculares”, apuntan los cofundadores.