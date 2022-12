Francisco González niega ante el juez que ordenara contratar a Villarejo

Más de dos horas y media ha estado declarando el expresidente de BBVA Francisco González ante el juez del ‘caso Villarejo’, a quien ha insistido que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El que fuera máximo responsable de la entidad bancaria se ha desvinculado por completo de todos los encargos que, durante más de una década, el banco hizo al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, y que recibió más de 10,3 millones de euros.

Es la segunda vez que González -más conocido en el mundo financiero como ‘FG’- comparece en la Audiencia Nacional, en una de las piezas más complejas que alberga la macrocausa sobre los negocios privados del comisario Villarejo. Esta vez lo ha hecho a petición propia para aclarar todas las dudas que han podido surgir desde que declaró por primera vez hace ya tres años.

En noviembre de 2019, poco después de ser imputado en esta línea de investigación, Francisco González se enfrentó a las preguntas del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, pese a que entonces el sumario de la causa se encontraba bajo secreto y, por tanto, no conocía exactamente qué hechos presuntamente delictivos se le atribuían. Por este mismo motivo, el resto de altos directivos de BBVA investigados se acogieron su derecho a no declarar y esperaron dos años hasta que conocieron toda la documentación que acumulan las pesquisas.

El secreto de sumario se alzó en febrero de 2020 y, desde entonces, Francisco González y sus abogados han estado estudiando detenidamente las diligencias para ampliar y precisar la anterior declaración y poder reforzar su estrategia contra todas las acusaciones acerca de que él ordenó contratar a Villarejo.

Culpa a Corrochano

Según han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, González ha explicado que él no tuvo ninguna responsabilidad en la selección del Grupo Cenyt para tratar de contrarrestar el asalto de Sacyr Vallehermoso en el Consejo de Administración de BBVA, en 2004, el primer trabajo que desarrolló Villarejo para el banco, bautizado como 'proyecto Trampa'. De este modo, ha desmentido a los exdirectivos, como el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano, que, hace justo un año, aseguró ante el juez que la contratación de una empresa externa de seguridad para protegerse de la OPA de la constructora vino directamente de él.

Al respecto, González ha relatado lo contrario. Según ha dicho, fue Corrochano quien decidió la contratación de una empresa externa y quien seleccionó a Cenyt, de acuerdo a las fuentes jurídicas presentes en la declaración. En esta línea, ha indicado que el exjefe de Seguridad convocó una reunión con varios ejecutivos y que manifestó que tenía la forma de conseguir información del intento de Sacyr de tomar el control del banco a través de una empresa de investigación.

Con todo ello, el expresidente de BBVA ha hecho hincapié en que él no supo nunca que Villarejo fue el elegido para realizar dicho trabajo, ya que el exresponsable del departamento de Seguridad no necesitaba autorización para ello y nunca le comunicó nada al respecto. En cualquier caso, ha añadido que, como presidente de la entidad, tampoco es verosímil que conozca al detalle las contrataciones de proveedores, al tiempo que ha resaltado que no hay ninguna norma interna que obligue a realizar tal función. Sus tareas, ha apostillado, se centraban en cuestiones estratégicas, de supervisión de resultados de la entidad y labores de representación.

De este modo, 'FG' ha insistido, como hizo en 2019, que no conoce al comisario jubilado, ni se ha reunido nunca con él; ni sabe cuál fue el importe de los servicios prestados. Tampoco si el banco le dio un "trato de favor", como sospecha Anticorrupción. Es más, ha reiterado que la primera vez que supo de la existencia de la contratación de Villarejo fue el 27 de mayo de 2018 por la prensa y que por ello trasladó al entonces jefe de servicios legales, Eduardo Arbizu (también imputado), la necesidad de abrir una investigación interna.