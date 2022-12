TikTok prueba una nueva opción en sus vídeos que lo acerca, y mucho, a YouTube

La lucha por tener el mayor número de creadores de contenidos es casi salvaje en la actualidad entre plataformas como Instagram, YouTube y, como no, TikTok. Es lógico, ya que son ellos los que hacen o no atractivo al servicio para el resto de los usuarios. Pues bien, la última que hemos comentado está probando una nueva función que, posiblemente, le haga perder algo de sabor… pero que le permitirá competir mejor frente al resto.

Actualmente, TikTok tiene un ritmo de crecimiento que es impresionante, algo que queda claro con cifras como la siguiente: actualmente cuenta con más de 2.600 millones de descargas a nivel mundial. Impactante. Pero, esto, parece ser poco para la compañía que busca formas que le permitan mantener el aumento de sus números frente a la competencia. Y, por lo que parece, ha encontrado una posibilidad que ya está probando y que puede que no sea del agrado de muchos: el poder utilizar vídeo en horizontal… algo que la acercará, y mucho, a YouTube.

Unas pruebas que ya han comenzado en TikTok

La firma ha confirmado que los diferentes test para llevar finalmente esta opción a la aplicación han comenzado, y que esto se realiza para dar cabida a las personas que gustan de ver vídeos de una forma mucho más tradicional. Por lo tanto, si esto llega a ser una realidad -como así parece-, el vídeo en vertical dejará de ser la seña identidad de la plataforma (ya que, hasta la fecha, era la única forma de publicar algo en ella). Habrá que ver cómo se toman esto los creadores.

Unsplash

Lo curioso es que otras plataformas, como la propia Instagram, han estado trabajando de forma muy concienzuda para competir con el vídeo en vertical de TikTok, y ahora la compañía toma la decisión de probar el horizontal. Y, la verdad, es que tiene todo el sentido del mundo, porque esto amplía el espectro de los usuarios que utilizan el servicio y de aquellos que suben contenidos. Esto, además, confirma que YouTube está en una tendencia de crecimientos y, para frenarlo, nada mejor que entrar en segmentos donde hasta la fecha no tenía mucha competencia.

No hay fecha para la llegada oficial

En la misma información se ha indicado que la compañía no tiene fecha alguna para la implementación de esta nueva función en TikTok, pero lo lógico es que se haga lo antes posible para que su efecto sea el mejor posible. Lo cierto es que esta red social, que ha crecido como la espuma en poco tiempo, tiene la obligación de evolucionar para no quedarse atrás -ya que la competencia no tiene reparo alguno en copiar lo que ofrecen-. Por lo tanto, el aumento de la duración de los vídeos a 10 minutos era solamente el principio, y lo siguiente será el vídeo en horizontal. ¿Qué será lo próximo?