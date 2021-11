Como personalizar los contenidos que te aparecen en TikTok

Las redes sociales se han convertido en un habitual en nuestros smartphones. Y es que, la gran cantidad de nuevas publicaciones que hay en este tipo de apps hacen que pasemos horas usándolas. Aunque, ya sea porque usas TikTok o cualquier otra app, hay que ajustar las sugerencias para que te muestren contenidos adecuados y acordes a tus gustos.

A día de hoy, no hay quien no conozca la red social TikTok, y es que tanto jóvenes como adultos disfrutan pasando su tiempo libre con los vídeos de esta aplicación. Son muchos los usuarios que crean contenido realmente original, y si en un principio lo que predominaba eran los bailes, ahora estos no son lo más atractivo de todo lo que puedes encontrar.

Con el paso del tiempo, nuevos creadores empezaron a publicar sus vídeos de un minuto mostrando su talento. Artistas hay de muchas clases, y disfrutar de su arte a través de TikTok ha resultado ser una verdadera maravilla. Claro que no es lo único que vas a poder encontrar.

Otros vídeos que también han ganado mucha popularidad son los de cocina y relacionados. Claro que estos ya no agradan a todo el mundo, y es por ello que deberías saber cómo personalizar el contenido que aparece en tu Para ti de TikTok. Si pensabas que esta opción no era una posibilidad, estás equivocado.

Cómo personalizar las sugerencias que recibes en TikTok

La red social TikTok triunfa no solo por las muchas opciones que ofrece a los creadores, sino que los usuarios también tienen la posibilidad de filtrar para ver únicamente contenido que le guste. Si no sabes cómo puedes hacerlo, te mostramos lo que debes hacer para que tu experiencia en TikTok sea la mejor.

Lo cierto es que tienes dos formas para personalizar tu Para ti, donde aparece todo el contenido de manera aleatoria. La más sencilla, es que sigas a los usuarios que publican contenido que te gusta, de manera que puedas ver sus vídeos y otros relacionados con estos. Otra forma para filtrar, es marcar con un No me interesa, aquellos vídeos que tengas en sugerencias y no sean de tu agrado. De esta manera , evitarás que aparezcan vídeos relacionados a estos y que no te agradan.

Lo que debes hacer es muy sencillo, cuando aparezca un vídeo que no te guste, pulsa en la flecha que aparece en la columna de la derecha. Aquí verás varias opciones, como enviar el vídeo a alguno de tus contactos, compartirlo en otra red social y más. En las opciones de la parte inferior es donde está la opción que tú debes pulsar, No me interesa, con el dibujo de un corazón roto. Y listo, se acabaron los vídeos relacionados que no te gustan.