Xiaomi anuncia un disco SSD de 1TB muy rápido y de gran compatibilidad

Ya hemos comentado en más de una ocasión que Xiaomi es una compañía que no tiene miedo alguno en explorar todo tipo de mercados. Ahora que ya tiene su primer ordenador de sobremesa anunciado, le ha llegado el turno a un accesorio que es especialmente útil con estos dispositivos (pero que también puede utilizarse con tablets y smartphones). Nos referimos a un disco SSD externo.

El nombre del producto en cuestión es Xiaomi Mobile SSD, por lo que no hay ningún tipo de duda respecto a que tipo de dispositivo es. En lo que tiene que ver con su capacidad de almacenamiento, esta es más que suficiente para que sea un modelo que tiene una gran utilidad para llevar información de un sitio a otro de forma segura: 1TB. Por lo tanto, se puede guardar mucha información, incluyendo contenidos multimedia que se disfrutan con una excelente solvencia.

Una alta velocidad de trabajo en este Xiaomi

Lo que hemos indicado antes tiene un motivo claro: el trabajo que realiza este disco es excelente en lo que tiene que ver con la velocidad con la que se leen y escriben datos. El motivo es que es capaz de llegar a los 200 MB/s, una marca que asegura que no se tiene problema alguno con vídeos de resolución 4K, por poner un ejemplo. Incluso, el trabajo con varios archivos a la vez no es problemático, ya que tiene solvencia más que suficiente para ofrecer una gran experiencia de uso.

Por otro lado, su compatibilidad es excelente, porque no tiene problema alguno en trabajar con sistemas operativos de lo más variado. Un ejemplo es macOS y Windows (incluso Linux soporta el disco SSD de Xiaomi sin problemas). Pero, además, si tienes un equipo con Android 9 o superior, podrás conectar el accesorio mediante su puerto USB tipo C para acceder a la información que hay en su interior. Por cierto, no le falta un pequeño LED que permite conocer en todo momento el estado en el que se encuentra el dispositivo.

Precio de este accesorio

Con un buen acabado en aluminio y con unas líneas que le hacen ser bastante llamativo (siendo bastante sencillas, todo hay que decirlo). El precio al cambio que tiene este modelo de Xiaomi como promoción especial de lanzamiento es de unos 90 euros (luego se sitúa en unos 110€). Sin duda alguna, esto le hace ser tremendamente atractivo y una opción que, seguro, muchos tendrán en mente si necesitan un accesorio de este tipo. La disponibilidad es curiosa, ya que este es un producto que llega a modo de crowdfunding que se activa el 14 de este mismo mes de diciembre de 2022 en China.