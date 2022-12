Xiaomi Mini PC, llega el nuevo dolor de cabeza para los ordenadores Mac mini

Se apuntaba a que en la presentación de los nuevos teléfonos Xiaomi 13, también llegaría una novedad importante: el primer ordenador de sobremesa de la compañía asiática. Y esto se ha conformado y, por lo tanto, Xiaomi se lanza a por otro segmento en el mercado en el que hasta la fecha no tenía presencia alguna.

El nombre del nuevo equipo es Xiaomi Mini PC, lo que no deja a lugar a dudas respecto a que hablamos de un dispositivo de reducidas dimensiones (concretamente 112 x 112 x 38 milímetros) y que, evidentemente, tiene como objetivo plantar cara a los Mac mini de Apple. Pero, para ello, ha decidido apostar por Windows 11, debido a la positiva experiencia que ya tiene en el uso de esta trabajo de Microsoft en los portátiles.

Estéticamente, este es un modelo llamativo de color negro y forma cuadrada que cuenta con un chasis de aluminio con el objetivo de evitar problemas con la temperatura (y el asociado del sonido). El caso es que estéticamente no hay mucha sorpresa respecto a lo que se podía esperar, extiendo en la carcasa una gran cantidad de conexiones (que se suman al uso de Bluetooth 5.3 y WiFi 6). Son las siguientes:

Xiaomi

Dos conexiones HDMI

Tres puertos USB tipo A 3.2

Dos USB tipo C (Thunderbolt 4)

Un USB tipo A 2.0

Ethernet Gigabit

Toma de auriculares

El hardware de este sobremesa de Xiaomi

Aquí es donde ha llegado la sorpresa, ya que la inmensa mayoría de los datos que se tenían apostaban por el uso de componentes de AMD, pero finalmente Xiaomi ha decidido mantener su forma de trabajar más habitual con los ordenadores y se ha decantado por Intel. De esta forma, el procesador es un Core i5-1240P de decimosegunda generación que es capaz de trabajar una frecuencia máxima de 4,4GHz. Esto aporta una excelente musculatura al utilizar de forma combinada sus nada menos que 16GB de RAM.

Para el almacenamiento, la decisión ha sido recurrir a un disco SSD de 512GB que, lo cierto, es más que suficiente para almacenar información sin tener que recurrir a la nube de forma constante. Y, por cierto, hay que decir que la gráfica es la integrada en el propio procesador, por lo que no se utiliza una dedicada (lo que hace que los juegos no sean su máximo objetivo). El caso es que hablamos de una Intel Iris Xe que es más que solvente con el uso habitual.

Xiaomi

Precio y disponibilidad

En el primero de los casos hay que decir que las noticias son muy buenas, ya que al cambio este Xiaomi Mini PC cuesta al cambio unos 505 euros, lo que no es precisamente una barbaridad. Por el momento no existen diferentes versiones por colores o distintas posibilidades de memoria -algo que no se descarta-. Además, hay que esperar a que la compañía confirme si este ordenador sale de las fronteras de China (que, lo lógico, es que así sea).