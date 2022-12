ICEX cumple 40 años ayudando a internacionalizar las empresas

Contribuir a la competitividad de la economía española a través de la internacionalización es la principal misión que tiene ICEX, y su gran ventaja es que actúa como facilitador. Sitúa a la empresa en el centro de su estrategia y estrecha lazos con todos aquellos actores que le permiten ser más eficiente y adaptarse mejor a sus necesidades. Además, es un apoyo en la atracción de inversión extranjera y en la formación de las compañías que estudian saltar fuera de nuestras fronteras.

En sus cuatro décadas de vida ha ido ampliando el catálogo y hoy cuenta con una oferta de servicios completa para la empresa, sea cual sea su tamaño, grado de internacionalización, sector, tipo y mercado objetivo. De la misma forma, acompaña al inversor extranjero a través de su Dirección Ejecutiva Invest in Spain que, de creación algo más reciente, lleva 15 años ofreciendo una amplia cartera de servicios que también ha ido creciendo y adaptándose a los nuevos desafíos de nuestro entorno.

Herramientas

Para llevar a cabo su labor, ICEX dispone de diferentes programas, entre los que sobresalen los relacionados con creación de marca e inteligencia de mercados y los que buscan acompañar a la empresa mientras aumenta de tamaño.

Mercados. Para aumentar la visibilidad internacional mediante actividades de comercio online, eMarket Services ofrece acuerdos con plataformas multiproducto o especializadas. Otros programas impulsan la marca como factor de diferenciación, tanto a nivel sectorial –como Habitat from Spain o Audiovisual from Spain–, como individual. Al mismo tiempo, también se incide en la sostenibilidad como rasgo distintivo en el mercado: ese fue el leit motiv de 112 actividades de promoción empresarial de moda, movilidad y ehealth en 2021. ICEX también apoya con actividades sectores con gran contenido tecnológico e innovador como el aeroespacial, el vehículo eléctrico o el foodtech.

Adaptación. Para fortalecer la resiliencia de la compañía mediante planes de asesoramiento integral existe ICEX Next, para favorecer el crecimiento de la empresa, Cre100do, o para la presencia permanente a través de la inversión, ICEX Localiza. Con actividades de promoción en ferias o misiones empresariales, abriendo puertas a nuevos socios e inversión.

Informes y ventanillas. Para facilitar información rigurosa a las empresas, cuenta con la red de 103 oficinas económicas y comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio. Ofrece servicios de inteligencia de mercados, adaptados a las necesidades de la empresa: información personalizada y agendas de negocios. En 2021 se prestaron más de 1.500 de estos servicios.

El servicio Ventana Global, ventanilla única de información y asesoramiento gratuito sobre mercados internacionales de la Administración general del Estado, resolvió 53.049 consultas sobre 195 países en 2021. Y Ventana Brexit respondió más de 2.000 consultas específicas.

Programa España-Latam Scale-up, iniciado en noviembre, y en el que participa Elisa García Grande, directora ejecutiva de Invest in Spain.

Para inversores

ICEX-Invest in Spain acompaña al inversor en todo el proceso de toma de decisiones cuando quiere implantarse en España. Para ello, cuenta con un equipo especializado en sus sectores prioritarios (aeroespacial; automoción y movilidad; ciencias de la vida; energías renovables; agroalimentario; audiovisual; logística y transporte; química, turismo y TIC) pero también en temas transversales sobre fiscalidad, movilidad o mercado de trabajo. Centra su interés en proyectos que tengan un alto valor añadido, que atraigan empleo de calidad y cuenten con un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible. En este sentido, “tecnología e innovación serán los pilares para contribuir a la transformación del tejido productivo español y al crecimiento sostenible de la economía española”, destaca Elisa García Grande, directora ejecutiva de Invest in Spain.

Asimismo, juega un importante papel, en coordinación con las comunidades autónomas, para presentar ofertas lo suficientemente atractivas para que el inversor se decante por España. El trabajo no termina una vez que se ha tomado la decisión de invertir, sino que sigue acompañando al inversor una vez instalado.

Destacan las actividades que desarrolla en el sector audiovisual en el marco España, Hub audiovisual de Europa, uno de los ejes de la agenda España Digital 2025, que aspira a atraer la inversión internacional y el talento en el sector para hacerlo competitivo en los mercados internacionales. Entre otras acciones, ha lanzado la guía “Who is Who” y organizado una misión formativa de productores estadounidenses y ofrece una ventanilla única Spain Audiovisual Bureau que atiende y asiste a las empresas audiovisuales, tanto españolas como extranjeras, en la internacionalización de sus proyectos.

Y busca talento e I+D

ICEX no solo ayuda a la atracción de nuevos proyectos de inversión a España, sino que trabaja para atraer talento e innovación gracias a programas como Rising UP in Spain o el más reciente, Innova Invest. Rising UP in Spain tiene como objetivo apoyar la implantación de startups extranjeras en España y favorecer su integración en el tejido empresarial español. Busca posicionar a España como uno de los principales polos tecnológicos y de innovación de Europa.

“Por primera vez, esta edición, se ha planteado como un modelo abierto de innovación en el que las startups extranjeras colaborarán con un socio local durante seis meses en la sede de la empresa española. Gracias a esta colaboración, el socio local en España encontrará soluciones tecnológicas adaptadas a su negocio y la empresa extranjera verá facilitada su implantación y consolidación en el país” comenta Elisa García Grande.

Presentación de Spain Audiovisual Bureau.

Con el programa Innova Invest, financiado por el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia con fondos de la UE (Next Generation), promociona las actividades de I+D por parte de empresas extranjeras. Pretende fomentar el desarrollo de nuevas actividades innovadoras tanto por firmas de capital extranjero que quieran implantarse en España como de aquellas ya implantadas que pretendan iniciar y desarrollar actividades de I+D.

En definitiva, ICEX trata de conseguir más empresas para las que la internacionalización sea estratégica y no tangencial; más sectores que sean más competitivos gracias a su dimensión internacional; mayor diversificación de mercados y mayor diferenciación de la oferta a través de la tecnología y la innovación.