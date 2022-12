Los Echo Show 15 son más útiles: ahora tienen en su interior un Fire TV

La pantalla inteligente Amazon Echo Show 15 es un accesorio de lo más útil. Debido a las grandes dimensiones de su panel, puedes utilizarlo de una forma muy cómoda, con todas las funcionalidades que le hacen ser un complemento perfecto en habitaciones e, incluso, la cocina. Pues bien, este equipo está recibiendo una actualización que aumenta sus opciones de forma exponencial.

Con ella, lo que se hace es instalar el sistema operativo que se incluye en los reproductores Fire TV de la propia Amazon. Y, esto, quiere decir que puedes utilizar la pantalla inteligente para ver todo tipo de contenidos como por ejemplo películas y series. Esto lo consigues de forma gratuita y en un proceso que apenas lleva unos minutos y es completamente estable. Por lo tanto, se cumple lo que la compañía anunció en su evento de presentación de nuevos productos y funciones.

Nuevas posibilidades que llegan a la Amazon Echo Show 15

Pues prácticamente todas las que es posible utilizar en los reproductores multimedia de Amazon están presentes. Así, de esta forma, puedes acceder al catálogo de Prime Video para disfrutarlo en las quince pulgadas de este dispositivo inteligente e, incluso, a las de otras plataformas como puede ser Netflix (incluso, hay clientes para los servicios de Movistar o Vodafone). Eso sí, no hay una libertad total para instalar aplicaciones, ya que las propias de sonido por ahora no son accesibles, el ejemplo más claro es Spotify. Pero vamos, que con esta actualización convertir la pantalla inteligente en un televisor es completamente posible.

Además, el uso de las nuevas opciones no puede ser más sencillo. Para acceder al Fire TV simplemente hay que pulsar un pequeño icono circular con el correspondiente logotipo que siempre está activo en la pantalla principal del Echo Show 15. No molesta nada y su respuesta es prácticamente automática. Una vez que se ejecuta el servicio, todo es completamente amigable y reconocible debido a que la interfaz se basa en cuadros de acceso rápido. En lo que tiene que ver con el funcionamiento, no hemos detectado retardo alguno, por lo que todo es bastante fluido.

¿Mando a distancia?

Por defecto, este accesorio no se incluye con los Echo Show 15, pero es posible utilizar el nuevo Alexa Voice Remote de Amazon, siendo la sincronización muy sencilla y rápida. Si no lo tienes puedes acceder a su compra directamente desde la pantalla inteligente, lo que es de agradecer. Pero hay un detalle interesante: si no deseas tener un nuevo accesorio en casa, se ha incluido un elemento en pantalla que permite gestionar todas las reproducciones y, como el panel es táctil, es una excelente solución. La verdad es que es sorprendentemente efectivo este añadido.