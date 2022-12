El paro de EEUU se mantiene en el 3,7% y se crean 263.000 empleos

La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo invariable en el mes de noviembre, situándose en el 3,7%, según se desprende de las cifras publicadas este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo estadounidense.



De esta forma, el nivel de paro se mantiene cerca del mínimo alcanzado antes de la pandemia del Covid-19, cuando el paro llegó a situarse en el 3,5%, lo que supuso su menor nivel en varias décadas.



Durante el undécimo mes de 2022, el mercado laboral del país mantuvo su rumbo positivo de creación de empleo pese a las subidas de tipos de interés encadenadas por la Reserva Federal en los últimos meses. Así, se crearon 263.000 puestos de trabajo no agrícolas, frente a los 284.000 de octubre.



El país ha cerrado el mes de noviembre con un total de 153,548 millones de trabajadores no agrícolas, lo que supone un incremento de 1,044 millones de empleados en comparación con el nivel de empleo observado en febrero de 2020, antes de que la pandemia del Covid-19 empezara a afectar al país.



La cifra de parados de larga duración, aquellos que han permanecido en situación de desempleo por un mínimo de 27 semanas, se elevó en 65.000 personas, hasta situarse en 1,23 millones de parados. Su peso con respecto al total de desempleados se elevó en un 1,1 puntos, hasta 20,6%.



La cifra total de personas en el paro, incluyendo puestos agrícolas, se redujo en 48.000 desempleados en el mes de noviembre, hasta situarse en 6,011 millones de personas.



Por grupos de trabajadores, la tasa de paro entre los hombres adultos se elevó en una décima, hasta el 3,4%, mientras que entre las mujeres se redujo en una décima, hasta el 3,3%. Los jóvenes (entre 16 y 19 años) registraron una tasa de paro del 11,3%, lo que supone un incremento de

tres décimas.



Los puestos de trabajo no agrícolas creados en el mes de noviembre son el resultado de las 221.000 contrataciones netas del sector privado y del aumento de plantillas en 42.000 personas del sector público.



Por sectores económicos, las empresas de ocio y hostelería contrataron a 88.000 personas, mientras que las de educación y salud ampliaron plantillas en 82.000 trabajadores y las firmas de construcción emplearon a 20.000 empleados más. Por el contrario, destacaron las empresas de comercio minorista, que despidieron a 29.900 personas.



La duración de la semana laboral media se redujo en una décima, hasta las 34,4 horas, mientras que los ingresos medios crecieron en 18 centavos, hasta 32,82 dólares por hora.



La Oficina ha revisado a la baja los datos de nóminas no agrícolas de septiembre, hasta 269.000 personas (46.000 menos), mientras que el dato de octubre se ha ajustado a 284.000 trabajadores (23.000 más).