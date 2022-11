Elon Musk se marca otro objetivo para Twitter: cambiar el límite de caracteres por mensaje

Si hay que reconocerle a Elon Musk es que los límites no van con él. Siempre intenta romperlos, para bien o para mal. Y, ahora que es dueño de Twitter, esta red social va a seguir este camino que es intrínseco en la vida del conocido magnate. Y, por lo que acaba de comentar el mismo en su perfil, tiene en su lista de cosas que hacer algo que es bastante importante y puede cambiar la forma de utilizar la plataforma.

Pese a que Twitter ya experimentó un aumento de los caracteres que se pueden publicar en un mensaje, los actuales parece que se le quedan cortos a Musk. Y, por ello, entre sus intenciones está la de meter mano a la red social en este apartado para cambiar la situación. Hasta la fecha no se tenía constancia alguna de esta intención, pero ante la pregunta -en forma de sugerencia- de un usuario, la contestación del dueño de Twitter ha sido bastante clara.

Twitter trabaja en permitir mensajes más largos

Lo cierto es que esto es algo que desde hace un tiempo se sabe que estaba en mente de las personas que dirigían antes la compañía, pero con una forma de generar mensajes largos diferente: se trataba, en principio, que aquellos que se excedieran de los 280 caracteres, se “partirían” de forma que se publicarían en forma de un hilo. Pero, lo que tiene en mente Elon Musk es diferente.

It’s on the todo list — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Si tomamos la referencia que ha indicado el propio usuario en la pregunta, la idea que se puede tener ahora es la de poder llegar, como mínimo, a los mil caracteres en un único mensaje. De esta forma, nada de ser corto y conciso en Twitter. Eso se acabaría. Si se da el paso, esta plataforma se podría convertir en mucho más que una simple red social de mensajes cortos -ya que permitiría extenderse mucho a la hora de comunicar algo-. Habrá que ver qué opinan los creadores, pero no son muy amigos de escribir mucho texto de forma habitual.

Pocos datos más a la espera de las verificaciones de pago

En el mensaje de Elon Musk, que es particularmente corto, lo que no deja de ser curioso, no se indica nada más, simplemente que la opción de llegar a los mil caracteres es algo que está entre las tareas a realizar. Y teniendo en cuenta que la cantidad de ingenieros que tiene la compañía ahora mismo no es precisamente muy alta, no parece que esto sea alguna de las opciones que se verán a corto plazo (si es que llega a ser una realidad, y que ya sabemos cómo se las gasta Musk en cuestión de fechas).

Por otro lado, todo parece indicar que la nueva verificación de pago podría estar disponible este mismo viernes… aunque lo mejor es ser precavidos y no lanzar las campanas al vuelo. Eso sí, parece que habrá alguna sorpresa una vez que sea una opción de nuevo en Twitter. Esto permitiría que aquellos que la tengan podrán publicar vídeos más largos y tendrían prioridad en las respuestas. Es decir, como algunos se temían, podría llegar el clasismo a la plataforma.