Así puedes añadir en Google Home una nueva habitación para los accesorios

Una de las mejores actualizaciones que se han incluido en la aplicación Google Home, encargada de gestionar todos los dispositivos que tienen acceso al asistente de voz de la compañía de Mountain View (y algún otro), es la posibilidad de organizarlos por las habitaciones de la casa. Pues bien, si necesitas añadir alguna más de las que están disponibles y no sabes cómo hacerlo, te vamos a mostrar la forma de lograrlo.

Esto también resulta muy útil cuando tienes varios accesorios del mismo tipo, como por ejemplo altavoces inteligentes, y de esta forma poder diferenciarlos de forma sencilla a la hora de ejecutar un comando de voz con cada uno de ellos. El proceso es bien sencillo: simplemente específica al hablar el dispositivo en cuestión y la habituación en la que está. Más fácil, imposible. Por lo tanto, es una excelente idea tener bien configurada la aplicación Google Home con las habitaciones en casa, como por ejemplo el salón, la cocina e, incluso, el despacho.

Así añadirás una habitación a la aplicación Google Home

El proceso es bastante intuitivo, y los pasos necesarios para completarlo te los vamos a mostrar a continuación. Puedes repetir la operación tantas veces como necesites, por lo que da lo mismo el tipo de casa que tengas, ya que siempre podrás tener todo perfectamente estructurado. Esto es lo que tienes que hacer:

Lo primero es que ejecutes la aplicación Google Home que se descarga de forma gratuita tanto en la tienda para iOS como en la de Android. La instalación es sencilla y no te dará problemas.

Ahora, pulsa en el dispositivo elegido para colocarlo en la nueva habitación. Verás entonces en la parte superior derecha un icono con forma de engranaje que debes utilizar de manera habitual.

Verás ahora en la pantalla una opción que se llama Información del dispositivo, dentro del apartado General. Al acceder, da uso en Colocación. Y, entre todas las posibilidades que aparecen, debes elegir Crear nueva.

Se genera un pequeño asistente en el que tienes que seleccionar Añadir una habituación personalizada y, pulsando en Siguiente, puedes poner el nombre que desees a esta. De nuevo, utiliza Siguiente.

Si lo deseas, puedes en este momento cambiar incluso el nombre del dispositivo y, al finalizar esto -lo hagas o no- si utilizas Siguiente finalizas con el proceso.

Has finalizado.

Como has comprobado, no hay nada que sea especialmente complicado y, tampoco, peligroso ya que si lo deseas en cualquier momento puedes quitar la nueva habituación que has creado en Google Home. En definitiva, esta es una excelente forma de tener todo organizado entre los accesorios inteligentes de Google que tienes en casa.