Bankman-Fried reconoce que las garantías de FTX se desplomaron un 85% desde primavera

Sam Bankman-Fried ha vuelto a entonar el mea culpa por el colapso y quiebra de la plataforma de criptoactivos FTX. El fundador de la firma ha pedido disculpas a su plantilla y se ha mostrado arrepentido en lo sucedido en una carta dirigida a sus trabajadores.

Bankman-Fried ha comentado que FTX contaba con colaterales de 60.000 millones de dólares en la pasada primavera pero que el desplome del mercado de criptoactivos provocó que se redujeran hasta los 9.000 millones de dólares. Una cuantía que tendría que hacer frente a unos pasivos de unos 8.000 millones de dólares, según las primeras estimaciones.

“No quise que nada de esto sucediera, y daría cualquier cosa por poder regresar y hacer las cosas de nuevo”, escribió Sam Bankman-Fried a sus antiguos trabajadores. El fundador de la firma, dio un paso atrás en la empresa y dejó su puesto como consejero delegado. Puesto en el que fue sustituido por John J. Ray III, un experto en quiebras en EE UU.

“No me di cuenta del alcance total de la posición de margen, ni me di cuenta de la magnitud del riesgo que representa un colapso hipercorrelacionado”, dijo Bankman-Fried, quien no dio detalles adicionales sobre la composición de los colaterales o los pasivos.

Al mismo tiempo, el actual responsable de la compañía ha desvelado que "ya hemos comenzado a recibir interés de potenciales compradores por nuestros activos y llevaremos a cabo un proceso para reorganizar o vender los activos de FTX en todo el mundo para el beneficio de las partes interesadas".