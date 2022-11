Ria Money Transfer elevará la plantilla un 10% para impulsar España como ‘hub’ europeo

Ria Money Transfer, la compañía especializada en transferencias rápidas de dinero a nivel internacional, incrementará su plantilla en España un 10% en 2023 para reforzar el país como hub europeo. De esta forma, la empresa sumará a lo largo de próximo año 115 nuevos empleados hasta contar con un equipo de más de 800 trabajadores en el país.

“España ya es uno de los principales países del mundo en envío y recibo de dinero y por eso nuestra idea es seguir invirtiendo y desarrollando la oferta tecnológica”, explica a CincoDías José Cabral, director general de Ria Money Transfer en Europa. Dentro de las nuevas contrataciones destacan los perfiles tecnológicos como programadores, ingenieros de software, ciberseguridad, así como expertos en el área digital en marketing, prevención de fraude, expertos en producto, análisis de datos y business intelligence.

El sector de los medios de pago está pleno auge y las previsiones de Ria Money Transfer para el ejercicio pasan por un crecimiento a doble dígito. En ese sentido, el plan de contrataciones va dirigido a ampliar su negocio en España. “Queremos crecer a dobles dígitos, pero siempre que ese crecimiento empiece por un dos. Este es nuestro objetivo. Es verdad que España es un país donde somos líderes, donde contamos con muchos competidores y oferta amplia y es más difícil crecer por encima del 20%, pero a doble dígito, seguro”, expone Cabral.

Más allá del crecimiento orgánico del negocio, el director general para Europa de la compañía asegura que Ria Money Transfer está estudiando el mercado de las fintech para crecer en determinados segmentos. Así, apunta que una de las áreas de interés donde la empresa busca ampliar su cuota de mercado son los depósitos bancarios.

“En el contexto actual de subidas de los tipos de interés, muchas fintech contarán con menor volumen de inversión y nos imaginamos que muchas de ellas intentarán consolidarse con otras empresas o buscarán compradores. No tenemos nada en concreto, pero seguimos el mercado para ver oportunidades. Nos centramos en desarrollar las wallets, los usuarios de cartera electrónica y la red de depósitos bancarios”, asegura el directivo.

Ria Money Transfer ofrece servicios como el cambio de divisas, el cobro de cheques, el pago de facturas o la recarga de teléfonos móviles, pero es popularmente conocida por las transferencias inmediatas a otros países. Se da la circunstancia de que la Unión Europea busca impulsar los envíos de dinero instantáneos entre los países miembros. Y ahí la compañía analizará alianzas con entidades financieras para ofrecer nuevos medios de pago.

“Se trata de una oportunidad porque siempre hay productos complementarios. En España, Bizum, más que un competidor, podría ser un canal para nosotros, para asociarnos y ver cómo podemos ofrecer un nuevo método de pago”, apunta Cabral.

La compañía ya ha establecido acuerdos comerciales en otros países para iniciar operaciones, como Polonia, Hungría y Grecia. De hecho, en Europa se ha fijado como objetivo los países del Este y buscará expandirse a dos o tres países más en la zona.

Por otro lado, el director general para Europa de Ria Money Transfer asegura que la compañía no tiene planes para recortar la red física de establecimientos y que la ampliará. “Desde hace muchos años analizamos el porcentaje de clientes digitales y que acude a la tienda física y no hay una variación significativa. Los clientes digitales no crecen tanto como se pueda pensar. Para nuestros clientes son muy importantes los puntos de venta y seguiremos apostando por ellos”, concluye Cabral.