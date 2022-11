El caos continúa en Twitter: aparecen fallos en el sistema de derechos de autor

Parece que todavía Elon Musk no ha dado con la clave para que Twitter funcione como le gustaría desde que se hizo con los mandos de la empresa. Diferentes movimientos que se han ido produciendo, no están dando el resultado esperado e, incluso, algunas funciones que son básicas no funcionan como deberían. Un ejemplo es el de la propiedad de derechos de autor.

Se ha conocido que el sistema que trabaja en segundo plano para que no se puedan subir a la red social contenidos que están protegidos, no trabaja como es habitual. Y, por lo tanto, algunos usuarios se lo han podido saltar sin muchos problemas. Y, además, la solución y borrado de lo publicado tarda mucho más de lo deseable por aquellos que son los propietarios de los derechos de autor. Una piedra más en el camino que está llevando Twitter para ser los que Musk tiene en mente (y que, por más que se hacen previsiones, no se tiene nada claro… lo que quizá es lo peor de todo).

Qué es lo que está pasando en Twitter

Pues que algunas cuentas, muchas de ellas posteriormente han cerrado sin que tenga que expulsarlas la propia red social, ha sido capaz de subir contenidos multimedia que tienen derechos de autor. De esto último no hay dudas al respecto, ya que por ejemplo se ha conseguido subir en vídeos de dos minutos de duración la película completa The Fast and Furious: Tokyo Drift. Para ello se han necesitado más de 50 mensajes -nada menos-. Y, durante el proceso, no se ha eliminado nada (pasado más tiempo del deseable, sí que se borró el contenido en cuestión).

IThome

Evidentemente, la compañía tiene que solucionar esto, ya que en caso contrario puede tener algún tipo de problema legal asociado (especialmente si se tiene en cuenta que Twitter Blue permite subir vídeos de hasta 40 minutos de duración). Además, el problema técnico que se ha producido y la lentitud en arreglarlo, puede ser un efecto secundario de la multitud de despidos y abandonos de la compañía que se viene sucediendo desde que Musk ha tomado las riendas. Habrá que ver si los que se mantienen en el barco son capaces de restablecer el funcionamiento deseado.

Vuelta de cuentas a la red social

Algunas cuentas que fueran expulsadas de Twitter van a volver a la plataforma si así lo desean, y esto ha sido anunciado por el propio Elon Musk. El motivo es que cualquier tipo de discurso esté presente en la red social y un ejemplo de opciones a las que se les levanta el veto son Donald Trump, Andrew Tate o Kanye West. Veremos si esto afecta a la credibilidad y buen ambiente entre los usuarios.

Eso sí, a la vez que pueden volver algunos, otros deciden abandonar la plataforma. Un ejemplo es que el máximo responsable de la App Store de Apple, Phil Schiller, ha decidido cerrar su cuenta y de esta forma unirse al hashtag #RIPTwitter. Y este es solo un ejemplo de lo que está sucediendo que, la verdad, parece un absoluto caos.