Iberostar sella una alianza millonaria con IHG para comercializar sus hoteles

Iberostar ha anunciado esta mañana una alianza estratégica con IHG, la quinta hotelera más “grande del mundo, con 6.000 inmuebles y 885.000 habitaciones en todo el mundo, mediante la cual la hotelera balear comercializará habitaciones de hasta 70 de sus 120 hoteles a través de los canales de comercialización del gigante estadounidense, que cuenta con 100 millones de clientes, con la nueva marca Iberostar Beahfront Resorts, que se convertirá en la decimoctava de la cartera de IHG.

En un comunicado, la consejera delegada de Iberostar, Sabina Fluxá, valoró de forma muy positiva la citada alianza. “Representa un decisivo paso adelante en la distribución y la comercialización de nuestros hoteles vacacionales. Los hoteles que se vean beneficiados por el acuerdo ganarán acceso a la plataforma de negocio de IHG, incluidos los canales de distribución y el programa de fidelidad One Reward al que pertenecen más de 100 millones de clientes”, aseguró.

Keith Barr, consejero delegado de IHG, resaltó que el acuerdo responde a la demanda por parte de sus clientes de contar con una mayor oferta de destinos y resorts en régimen todo incluido dentro de nuestra colección de marcas. "Iberostar ha desarrollado con éxito una presencia líder en propiedades en primera línea de playa y en régimen de todo incluido en Caribe, América, sur de Europa y norte de África durante décadas, y estamos entusiasmados con las oportunidades que se nos presentan para incrementar aún más la presencia de la marca de forma conjunta. Este acuerdo aumenta el sistema de IHG hasta un 3%, lo que ayuda a cumplir nuestros objetivos de crecimiento", subrayó.

La alianza no afecta a los hoteles urbanos ni a los 18 establecimientos que gestiona en Cuba. Fluxá enfatizó que Iberostar mantendrá el 100% de la propiedad de los hoteles, “preservando nuestra autonomía y valores como empresa familiar con más de 65 años de experiencia en el sector”. En el comunicado, la consejera delegada quiso dejar claro que la alianza con IHG no comportará ni cambios en la manera de gestionar la empresa ni en la lista de clientes o proveedores, si no que será una nueva vía para ganar clientes. “Vamos a seguir siendo honestos con quienes somos, preservando nuestra filosofía en calidad y sostenibilidad, y vamos a respetar a nuestros empleados, clientes, turoperadores, socios de distribución y comunidades locales que nos han sido leales durante todos estos años”, aseguró Fluxá, quién remarcó que el acuerdo permitirá a la compañía incrementar la nueva marca y “aprovechar una nueva vía de crecimiento a escala global”

Los primeros hoteles se incorporarán a los canales de venta de IHG a partir de diciembre de 2022 y ofrecerán a sus clientes una mayor variedad de opciones de alojamiento en México, República Dominicana, Jamaica, Brasil y Canarias. Posteriormente se irán añadiendo a lo largo de 2023 y 2024 otras propiedades en España, sur de Europa y norte de África.