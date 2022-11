Los iPhone 14 tiene una nueva y esperada función para su pantalla activa

Una de las novedades más llamativas que llegaron con los iPhone 14 fue la inclusión de la pantalla siempre activa. Esto es algo que desde hace tiempo existe en Android, por lo que hablamos de una adaptación más que de algo nuevo. Eso sí, la firma de Cupertino ha dejado su propio sello debido a que, como siempre, ha dejado su firma con opciones como imágenes a pantalla completa que sirven como fondo de pantalla.

Es innegable que el atractivo visual que lo indicado permite es alto, pero no deja de ser menos cierto que tiene algunos efectos que no son especialmente positivos. Un ejemplo es el impacto que tiene el uso de las imágenes en la pantalla siempre activa de los iPhone 14 en la carga de la batería. El mantener trabajando a los píxeles de diferentes formas tiene un gasto que, para algunos, es excesivo. Y, el problema, es que hasta ahora no había más solución que deshabilitar la función en cuestión. Pero esto, va a cambiar.

La nueva beta de iOS muestra la solución propuesta por Apple

Pues es de lo más sencillo y, de nuevo, nada que se pueda catalogar de innovador. La firma de Cupertino lo que hará es permitir deshabilitar la imagen de fondo que se utiliza en la pantalla siempre activa. Así de sencillo y, por otro lado, lógico. No deja de ser sorprendente que esto no fuera una opción desde el primer momento, ya que ni es complejo de implementar ni hace que el usuario pierda funciones que son vitales en la nueva función.

Apple

Aparte del nuevo deslizador para hacer esto, los que han probado iOS 16.2 también encuentran otra novedad en la pantalla siempre activa. Esta tiene que ver con la posibilidad de evitar que se muestren notificaciones, por lo que se da un paso interesante en lo que tiene que ver con la privacidad. Un ejemplo: nadie tiene que ver si tienes correos pendientes por leer o mensajes de WhatsApp que no has respondido. Otro cierto, pero que está presente en Android desde hace mucho. Ambas opciones están ubicadas en el apartado Pantalla y brillo de los Ajustes del terminal.

Una llegada a los iPhone que no tardará

Ahora mismo la versión de iOS que contiene estas novedades está en fase de prueba, pero teniendo en cuenta la estabilidad que ofrecen, es más que posible que a finales de este año o principios del que viene todos los que tienen un teléfono de Apple que es compatible con la versión de este desarrollo, ya puedan descargar la versión final de la iteración del sistema operativo del que estamos hablando. Y, entre sus novedades para los iPhone 14, estará la que añade más funciones en la pantalla activa.