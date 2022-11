Uber lanza en España una suscripción única a sus servicios de movilidad y ‘delivery’

Uber quiere impulsar su negocio en España y prevé hacerlo apostando por un modelo de suscripción. La compañía lanza hoy Uber One en el país, una suscripción única que aúna sus servicios de movilidad (VTC y taxis) y delivery (reparto de comida y otros productos a domicilio). Con este lanzamiento, España se une a EE UU, Reino Unido, Francia, Canadá, México, Australia, Taiwán y Chile, los países en los que esta oferta ya está disponible. El primer lanzamiento de Uber One fue en EE UU en noviembre de 2021.

La suscripción a Uber One tiene un precio mensual de 4,99 euros y anual de 49,99 euros y ofrece gastos de envío a 0 euros en pedidos de Uber Eats, hasta un 5% de descuento en pedidos en este servicio (con un pedido mínimo de 10 euros en delivery y 20 euros en supermercados), igual descuento en los servicios de movilidad UberX, UberX Saber y Green, y un 10% de descuento en servicios premium, como Comfort, Black y Van. La suscripción incluye una prueba gratuita de un mes, un servicio de atención al cliente prioritaria y otras ofertas especiales y beneficios adicionales.

Uber disponía hasta ahora de diferentes programas de suscripción en todo el mundo, con más de 10 millones de suscriptores, y a partir de hoy Uber One sustituirá a todos ellos, incluyendo a Uber Eats Pass en España. “Somos la única plataforma que podemos ofrecer una suscripción para servicios de delivery y movilidad”, señaló en rueda de prensa Courtney Tims, directora de Uber Eats en España.

Tims y Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber España y Portugal, confían en el éxito de la iniciativa pese a la inflación y la situación macroeconómica, que está llevando a muchos ciudadanos a recortar sus gastos, lo que en algunos casos les ha llevado a darse de baja en algunos servicios como las plataformas de streaming.

Los responsables de Uber explicaron que la suscripción a Uber One permitirá a los usuarios ahorrar una media de 11 euros al mes, según el historial de pedidos de los actuales suscriptores de Uber Eats Pass (la compañía no ha desvelado cuántos son). Igualmente, aseguraron que, teniendo en cuenta el precio de la suscripción a Uber One, los usuarios empezarán a ahorrar a partir del tercer pedido. No obstante, reconocieron que la suscripción sale rentable para aquellos usuarios que utilizan los servicios de Uber con cierta frecuencia.

Uber busca con este movimiento aumentar el número de clientes y elevar su fidelización, y por tanto, subir sus ingresos en el país. Y, según explicaron, "los suscriptores suelen hacer el doble de pedidos que el resto de usuarios". La compañía no ofreció datos sobre cuántos suscriptores prevén alcanzar en Uber One. Solo indicó que en otras plataformas suele haber una conversión del 20% al 50%.

Los directivos aclararon que el modelo de Uber One no tendrá efecto sobre los ingresos que perciben los riders o los conductores. La comisión que recibirán ambos no cambia. Será la compañía quien asumirá la variación gracias al aumento de clientes con pago fijo mensual.

La compañía también avanzó que en los próximos días lanzará novedades en el programa de fidelización de conductores, Uber Pro. En concreto, en Madrid, estrenan un incentivo económico tanto para taxis como para VTC en función de la cantidad de viajes que realizan al mes. Dicho incentivo podrá alcanzar los 120 euros para los taxis y 350 para VTC.