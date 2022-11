¿La pantalla de tu MacBook se ha quedado en negro? Prueba estas dos soluciones

Puede que tengas un problema importante en tu ordenador MacBook de Apple: que la pantalla se ha quedado en negro y no puede utilizar el portátil de forma habitual por este motivo. Antes de llevar el equipo al servicio técnico, te mostramos algunas opciones que puedes intentar hacer para que todo vuelva a la normalidad.

Las opciones que vamos a indicar son siempre efectivas en el caso de que no exista una rotura física de la pantalla, ya sea del propio panel o de alguno de los circuitos que comunican a esta con el resto de los componentes del ordenador. Si esto no es así, es posible que puedas resolver el entuerto que te está ocurriendo y que no te permite dar uso al MacBook de forma normal. Por cierto, que las dos posibilidades que te mostraremos no son peligrosas con el portátil, pero lo ideal es que tengas la máxima precaución al proceder.

Soluciones para arreglar la pantalla en negro en los MacBook

Una de las cosas que puede ocurrir para que veas de la forma que comentamos la pantalla es que el sistema operativo deje de funcionar de manera correcta, y que la tarjeta gráfica por este motivo deje de enviar información al panel. Esto, de forma irremediable, hace que se vea todo negro y que por extensión e a imposible dar uso al ratón, por poner un ejemplo.

Generalmente, esto se suele arreglar con un reinicio del equipo, pero evidentemente esto no es sencillo de hacer porque no tienes acceso a los menús de macOS. Si has probado a variar el brillo por si esto soluciona algo, lo más recomendable es dar uso a combinación de teclas para que se ejecute la acción de la que hablamos (lamentablemente, es muy posible que el trabajo activo se pierda). Esto es lo que tienes que hacer: pulsa de forma simultánea Comando + Control (que es la tecla que tiene el símbolo con cuatro bucles) y, también, el botón de encendido -dependiendo del modelo, esta puede ser sustituido por el acceso al ID o el elemento de expulsión-.

Si esto no funciona, siempre puedes probar a pulsar el botón de encendido durante 10 segundos, y luego, espera unos treinta para encender de nuevo el MacBook. Esto es más agresivo que lo anterior, pero su efectividad es mayor.

Un truco que utilizar gracias al teclado del portátil

Existe una secuencia de pulsaciones en el teclado que son extraoficiales, pero que a más de uno le ha salvado la vida si la pantalla del ordenador estaba en negro. Eso sí, esta es únicamente efectiva con los modelos de la gama MacBook que tienen botón de encendido y no Touch ID. Lo que tienes que hacer es lo que te mostramos a continuación: