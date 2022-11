WhatsApp sigue evolucionando: lanzará una nueva opción en los mensajes, ¿cuál?

Una de las funciones que más se utilizan en Telegram es la posibilidad de enviarte mensajes a ti mismo. Esto, entre otras cosas, permite utilizar la app como si de una nube personal se tratase, ya que la información no se pierde y está disponible en todos tus dispositivos vinculados a la cuenta. Pues bien, WhatsApp quiere ofrecer esta misma opción y ya ha comenzado con las pruebas correspondientes.

Según la información que se ha encontrado en la última versión de prueba de WhatsApp para iOS, la función que antes mencionamos se puede utilizar sin problemas en la app. De esta forma, puedes enviarte un mensaje de texto o un archivo para acceder a él en el momento en el que lo necesites -y manteniéndose en el chat correspondiente para siempre a no ser que decidas eliminarlo-. Por el momento, se desconoce si hay alguna limitación de espacio, ya que se da uso a los servidores de la compañía, pero si se desea competir con Telegram no debería existir ninguno (más allá del propio tamaño del fichero en cuestión).

Un uso que no tiene complicación alguna

Se ha imitado la manera en la que ya se puede utilizar esta función en otras aplicaciones de mensajería. De esta forma, entre los contactos verás de forma automática (no tienes que hacer nada), uno que tiene el nombre que utilizas en WhatsApp y, entre paréntesis, la palabra Tú… Esto es así para que no exista ninguna duda. Si lo seleccionas, puedes escribir lo que deseas a modo de recordatorio o nota. Incluso, es posible hacer lo propio con un PDF que subas o un documento de texto.

Incluso, cuando eliges compartir un contenido que hay en otra conversación individual o grupal, entre las opciones que aparece como destinatario está tu nuevo chat personal -es el primero que ves en la lista con el texto Envía mensajes a este mismo número-. De esta forma, se facilita mucho el quedarte con información sin que tenga que recurrir al habitual copiar y pegar, que hasta la fecha era una de las pocas formas de conservar un mensaje, para utilizarlo después en la aplicación.

Una novedad que puede mejorar mucho a WhatsApp

Lo cierto es que convertir a la aplicación de mensajería en una pequeña nube tiene unas implicaciones muy positivas, ya que la app se puede convertir en un elemento que se utilizará una forma mucho más amplia desde el mismo momento que esta función esté disponible para todos. Telegram es una de las grandes diferencias que tiene frente a WhatsApp y, por lo tanto, que esta última ofrezca la opción de la que hablamos es todo un acierto. Está por ver si tiene capacidad en los servidores para aguantar esto. Pero lo cierto es que, tanto en ámbito personal como en el profesional, esta es una función con excelentes posibilidades.

Por el momento, no hay fecha para un despliegue para la versión estable de WhatsApp. Pero, teniendo en cuenta que hablamos de algo completamente funcional en la de prueba para iOS, no es descartable que no tarde mucho en ser una realidad para todos.