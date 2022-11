El procesador del nuevo Apple TV es su gran secreto, y tiene más luces que sombras

No hace mucho que fue anunciado el nuevo reproductor multimedia Apple TV 4K. Entre las novedades que se incluyen en este modelo están un avance en el uso de los accesorios inteligentes desde el dispositivo y, también, un nuevo procesador. Este tiene curiosidades que le convierten en uno de los grandes avances del equipo y que le hacen ser una buena compra para los amantes del ecosistema de la compañía de Cupertino.

El componente elegido es el Apple A15 Bionic. Este es un chip que mejora de forma sustancial la capacidad del equipo, pero que tiene algunas diferencias respecto al que hay en el interior de los iPhone 13 (que es desde donde le llega heredado). Una de las principales es que desgraciadamente no utiliza todos los núcleos que tiene el SoC, ya que hay uno que está deshabilitado de forma premeditada, por lo que el nuevo Apple TV da uso a cinco en vez de seis.

Esto hace que no se aproveche toda la potencia que es capaz de ofrecer el procesador del que hablamos. Pero, aun así, la mejora respecto a la generación anterior se sitúa en un 40% superior, según la propia Apple. Pero, ¿cuál es el motivo que ha llevado a la forma a tomar esta decisión? Pues por lo que aparece la motivación es la generación de calor. En el reproductor se ha evitado todo sistema mecánico que produzca ruido, para mejorar su uso, lo que no permite reducir la temperatura de los seis núcleos de forma eficiente si se utilizan a máxima potencia. Por lo tanto, hablamos de una decisión con gran lógica, ya que evita problemas.

Una potencia que va más allá de lo esperado

Teniendo en cuenta que hablamos de un reproductor multimedia, una de las grandes virtudes que ofrece este modelo y que le hace ser atractivo para comprarlo, incluso si se tiene una generación anterior del Apple TV, es su alta capacidad al ejecutar todo tipo de aplicaciones. Y aquí, entran los juegos, ya que la GPU integrada (que también tiene un core deshabilitado), ofrezca una potencia excelente. Un 30% superior al anterior modelo. Tanto es así, que la fuente de la información que ha realizado las mediciones habla de una velocidad de trabajo que supera a consolas como, por ejemplo, la Xbox One.

Apple

Por lo tanto, no sería extraño que el catálogo de juegos disponibles para el reproductor aumente de forma considerable y que la firma norteamericana apueste por multiplicar las opciones en este apartado. Hardware hay para ello, por lo que habrá que estar muy pendientes de los movimientos de Apple en el segmento gaming.

El nuevo Apple TV 4K, de lo mejor que ha lanzado la compañía

Teniendo en cuenta que los iPhone 14 no han sido la evolución esperada por muchos, lo que ha significado que algunos modelos tengan unas ventas que no están en la línea de lo esperado por Apple. Y, además, que los iPad de nueva generación han experimentado un aumento de precio considerable, parece claro que el reproductor multimedia de los de Cupertino es ese tesoro escondido en el que muchos no reparan y que, lo cierto, merece mucho la pena.