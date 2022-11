¿No funciona Face ID en tu iPhone? Varias opciones para solucionarlo

De vez en cuando, el sistema de reconocimiento facial de los iPhone no funciona como debería. Y esto para muchos es un problema importante, debido a que es la pasarela de seguridad que utilizan en el teléfono. Te mostramos algunas soluciones que puedes tomar para que todo vuelva a la normalidad de una forma bastante sencilla.

Evidentemente, si el problema es de hardware (componentes que trabajan en el uso de Face ID, como por ejemplo la cámara frontal), no existe más remedio que llevar el iPhone a un servicio técnico, ya que hagas lo que hagas, no podrás arreglar el desaguisado. Pero, si esto no es así, puedes tomar algunas medidas sencillas que pueden devolver a la normalidad el trabajo que se realiza con el reconocimiento facial de los terminales con el sistema operativo iOS.

Soluciones para arreglar el Face ID de los iPhone

Te vamos a mostrar tres posibilidades que, en líneas generales, permiten poner en funcionamiento de manera adecuada la herramienta Face ID que se incluye con los smartphones de Apple. Ninguna de ellas tiene riesgo alguno a que los problemas aumenten y, por lo tanto, no está de más darles uso antes de llevar el terminal a un servicio técnico (algo que deberás hacer si finalmente nada de lo que hagas vale). Son las siguientes:

Verificación física del frontal

Esta es de las primeras cosas que debes hacer. Aunque parezca mentira, algo puede estar pegado justo delante de la cámara -y ser el problema que tienes-. Por lo tanto, comprueba esto y no dudes en pasar un paño seco para eliminar cualquier cosa que haga que el funcionamiento de Face ID no sea el adecuado. En ocasiones, una huella dactilar muy marcada o una mancha de líquido puede ser lo que te traiga de cabeza.

Revisa la configuración en el iPhone

Esto es de lo más común, ya que se pueden realizar cambios no deseados en los Ajustes del terminal y, por lo tanto, que su funcionamiento no sea el esperado -o, simplemente, que esté deshabilitada la función-. Accede al apartado Face ID de la Configuración y, una vez que indiques el código de acceso, podrás revisar si es un problema de software lo que te está sucediendo. Es importante que compruebes que todas las funciones que ofrece el reconocimiento facial están disponibles para su uso.

El sistema operativo puede ser el problema

Si no tienes todo perfectamente actualizado, es posible que puedas experimentar problemas por una mala combinación entre el sistema operativo y las apps que intervienen en el funcionamiento de Face ID de los iPhone. Soluciona esto accediendo en el apartado Actualización de software que hay dentro de General en la Configuración. Si hay algo nuevo, no dudes ni un segundo en proceder a su instalación.