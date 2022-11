Vidrala invierte 34 millones en ampliar su capacidad en Reino Unido

Vidrala sigue apostando por el mercado del Reino Unido, donde cuenta con fábricas de producción de envases de vidrio desde hace años. El grupo que preside Carlos Delclaux ha comprado por 30 millones de libras esterlinas (más de 34 millones de euros) unas instalaciones de embotellado en la ciudad de Bristol.

La compañía alavesa ha realizado la operación a través de su participada inglesa Encirc. El complejo, denominado The Park, también cuenta con una infraestructura logística que ahora se integra en la estructura de Encirc.

La operación tiene más calado que la simple absorción de unas instalaciones. Vidrala ha llegado a un acuerdo con Accolade, uno de los principales elaboradores de vino del mundo, para la compra a largo plazo de sus caldos y su posterior embotellamiento en el complejo de Bristol en envases producidos por Vidrala en su centro de Elton, a 193 kilómetros.

Es un modelo de desarrollo integral del negocio. Accolade desembarca su vino en el Puerto de Bristol y The Park tiene sus instalaciones junto a los muelles. Vidrala rellena luego esos caldos con las botellas producidas en Elton y recurre finalmente a la capacidad logística de su nueva filial para cubrir la demanda de la zona sur del mercado británico.

Desde The Park pueden salir cada año más de 30 millones de cajas. Cada una de ellas con botellas rellenadas con nueve litros de vino. Estas instalaciones no producen residuos y son neutras en emisiones de CO2, según Vidrala. Cuentan desde 2019 con un parque eólico propio con el que cubre al 100% su propia demanda de energía. La mayoría de los empleados de The Park pasarán a Encirc.