Netflix busca formas de expandir su negocio, y piensa en una gran sorpresa

La compañía Netflix se ha convertido en una fuente casi inagotable de noticias. Hoy, que es el día que se puede contratar la cuenta con publicidad de la plataforma (que tiene restricciones que se deben conocer), se ha informado de una idea que tiene el servicio para expandir su negocio. Y, seguramente, para más de uno será una excelente noticia en el caso de que finalmente se haga realidad.

Una vez que la firma se ha consolidado como un actor en el mercado de los videojuegos, donde poco a poco gana peso, ya que está comprando de forma constante pequeños estudios que tiene títulos que son llamativos, parece que el siguiente paso que tiene en mente Netflix es el de lanzarse a emitir eventos en directo. Esto es algo que desde hace tiempo está en la mente de los directivos de la compañía, y sería un paso importante para aumentar el atractivo para los usuarios.

¿Qué tiene en mente Netflix exactamente?

Pues nada más y nada menos que el llegar a diferentes acuerdos con los deportes más llamativos que existen en la actualidad para poder tener derechos que permitan a los que tiene una cuenta en la plataforma disfrutar de ellos. Y, lo cierto, es que esta no es precisamente algo que no se haya intentado por parte de Netflix en otras ocasiones, ya que sin ir más lejos es conocido que en su momento mantuvo conversaciones con la ATP para dar partidos de tenis del más alto nivel. Eso sí, todo quedó parado sin conocerse el motivo para ello.

Por lo que se ha conocido, la compañía tiene en mente retomar esta posibilidad viendo que otras plataformas están dando paso en este sentido (un ejemplo es Prime Video de Amazon). Y, por lo tanto, no desea perder el paso en este apartado. Eso sí, la firma norteamericana puede tenerlo bastante complicado, ya que en la fuente de la información indican que la idea de Netflix es conseguir cosas que no "cuesten demasiado". Y esto es algo que no es posible actualmente con los deportes mayoritarios, como por ejemplo el fútbol o el baloncesto, por poner un ejemplo. Por lo tanto, habría que saber qué significa exactamente para el servicio ese demasiado…

Una muy buena idea

No hay duda alguna que, en el caso de conseguir emitir deportes atractivos en la plataforma y, además, en directo, el paso sería muy importante y diferencial. Pero, claro, hay que tener en cuenta el coste del que hablamos de que pude ser importante y, quizá, supondría que los beneficios se evaporen si no se da el paso correcto. Por lo tanto, Netflix tiene que medir muy bien sus pasos… Pero, como decimos, si todo se llega a confirmar, el servicio VOD más importante a nivel mundial contaría con un arma ideal para mantener su posición predominante.