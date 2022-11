Telefónica avanza en la entrega al cliente de sus datos: impulsa su centro de transparencia

Telefónica avanza en su compromiso anunciado en el Mobile World Congress de 2021 de facilitar al usuario toda la información, control y gestión de sus datos. La operadora ha anunciado hoy que plataforma televisiva Movistar Plus+ ofrece ya el denominado centro de transparencia, una funcionalidad que permite al usuario visualizar y conocer en detalle la información que genera relacionada con los servicios de la propia compañía “con la máxima garantía de privacidad y seguridad”.

En un comunicado, la teleco señala que tiene como objetivo facilitar a los usuarios el control y uso responsable de sus datos para que gestionen su privacidad de forma simple e intuitiva a través de sus canales, y por ello el centro de transparencia se incluyó el año pasado como una funcionalidad extra dentro de la app móvil Mi Movistar y en la web de Movistar.

“Ahora esta facilidad también da el salto a la televisión y está disponible con nuevas funcionalidades tanto para los clientes con descodificador UHD como con el descodificador UDH Smart WiFi de Movistar”, dice la operadora.

Según la teleco, con el centro de transparencia, el usuario puede controlar en todo momento qué tipo de información hay disponible para poder consultarla o descargarla todo ello "sin tecnicismos ni complicados formularios".

Los datos que el cliente de Movistar puede consultar son el consumo realizado de los contenidos bajo demanda de Movistar Plus+ (horarios de consumo, tipo de contenido y género más vistos, momento de la semana favorito para ver este contenido…); la información relacionada con las líneas fijas y móviles contratadas como por ejemplo el número de llamadas, la duración de estas o el consumo promedio de los datos móviles; los productos contratados con información actualizada de los paquetes o servicios adquiridos con Movistar; así como la posibilidad de descargar un informe de trasparencia con el desglose de todos los datos.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha mantenido, a lo largo de su mandado, el principio de que los datos generados por los clientes son propiedad de esos usuarios, en contraposición del uso que hacen de esta información las grandes empresas de internet.

El directivo ha reclamado en distintas ocasiones que las personas puedan conocer el valor de los datos que crean en su actividad diaria en la red. "Se nos tiene que decir el valor de nuestros datos; si no, es vasallaje digital", dijo en mayo pasado.

Según Pallete, la actual revolución tecnológica ha creado un nuevo factor de producción, que son los datos, y cuyo valor la población no conoce. El directivo defiende que los datos que crea cada persona son su propiedad y que "no se pueden expropiar sin contrapartida, y la contrapartida no puede ser un producto gratuito".