Marcas que enamoran: emprendimiento con toque emocional

Transformar vidas mediante productos, servicios e iniciativas. Ese es el objetivo de las diez empresas que han recibido el premio Marcas que Enamoran.

Los premios internacionales Marcas que Enamoran son una iniciativa pionera impulsada por la agencia Marcas que Enamoran. El objetivo de esta iniciativa es impulsar y reconocer a marcas excepcionales de empresas, emprendimientos, instituciones y personas físicas que persigan transformar modelos de negocios desde la realización del propósito compartido y la conexión emocional entre marca y personas.

Los premios han reconocido la trayectoria de DKV como marca empleadora; de GuruWalk, en el ámbito del Turismo y la Restauración; de HIT, en el sector de servicios especializados; de Kilimanjaria, en el ámbito de nuevos emprendimientos; de Percentil, en Gran Consumo y Retail; Robin Good, en Integración e Inclusión social; Too Good To Go, en materia de Medio Ambiente y Sostenibilidad; Trison Necsum, en Innovación; SIC4Change, en Tercer Sector) y Gravity Wave, que ha recibido el Gran Galardón.

Conectar con las personas

Además de eso, durante la gala de los premios se han entregado seis galardones honoríficos que reconocen la labor desarrollada por tres empresarios y tres marcas de referencia en distintas categorías. Así, en el ámbito de innovación en marketing, el premio ha sido para la firma mexicana MindStrategics, liderada por su CEO, Joel Muñoz; en el de Compromiso por el cambio en el mundo para Kike Sarasola, CEO de Room Mate; en Transformación en los negocios, el premio ha recaído en Yeidy Ramírez, CEO de Dexter; en Trayectoria profesional para Tomás Junquera, consejero de industrias culturales; en promoción de la cultura desde el sector de exhibición para Cines Yelmo, representada por José M. Bolaños, director de Comercialización y el de promoción de valores a través del vídeo animado a Mondo TV, cuya CEO, Maria Bonaria, ha recogido el premio.

Estos premios nacieron para reconocer e impulsar la gestión de aquellas marcas que han logrado conectar con las personas, a través de un propósito compartido, genuino y transformador en período de pandemia y post pandemia, como ha recordado la CEO y fundadora de Marcas que Enamoran, Vivian García.