Telefónica pide a un grupo de clientes que cambien la contraseña del wifi tras un ciberataque

Telefónica ha detectado en España un ciberataque, bajo la modalidad de un acceso no autorizado a los datos de configuración del router de un grupo de clientes de Movistar y O2. La compañía ha recomendado a los afectados que cambien la clave para evitar posibles riesgos.

En principio, no se ha accedido a datos sensibles de los clientes afectados, como el nombre, la dirección, la facturación o los datos bancarios. Sólo han accedido a la marca del router, nombre de la wifi y la clave.

En una carta remitida a los clientes afectados, la compañía indica que el equipo de seguridad de Movistar ha detectado un acceso no autorizado a los datos técnicos o de configuración de algunos equipos que prestan los servicios asociados al número de teléfono fijo del usuario, vinculado al router, descodificador de la tv, y amplificador wifi.

La operadora indica en la carta que estos datos técnicos o de configuración no permiten tu identificación directa dado que son el identificador único del dispositivo (la MAC) y detalles del fabricante del equipo, configuración de los puertos de la conexión, nombre de la red wifi y su contraseña.

Además, señala que ha tomado, de forma inmediata, las medidas necesarias para que esta circunstancia no vuelva a producirse. “Confirmamos que no está afectado ningún otro dato o información de carácter sensible como el nombre y apellidos, dirección postal, datos de facturación, cuenta bancaria el detalle de llamadas”, señala la empresa, que añade que los datos sustraídos no pueden explotarse de manera remota, la única manera de usarlos es estando físicamente en el rango de acceso del wifi.