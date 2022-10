Apple sube precios de sus servicios de música y televisión

Apple ha anunciado que sube por primera vez los precios de sus servicios de música, Apple Music, y de televisión, Apple TV+, en varios mercados. En España, la cuota mensual para acceder a su catálogo de cine y televisión, Apple TV+, pasará a ser de 6,99 euros en lugar de los 4,99 que costaba desde su lanzamiento en 2019, una subida del 40%.

Por su parte, Apple Music pasará a costar un dólar más (10,99 dólares) en su plan individual, de 9,99 euros a 10,99, mientras que el abono familiar subirá dos euros hasta los 16,99 dólares. En cuanto al Apple One, el paquete que une los servicios de música, televisión, videojuegos, noticias, deporte y almacenamiento en la nube, pasará a costar 16,95 dólares en lugar de 14,95 en su modalidad individual. El plan familiar pasa de los 19,95 a los 22,95 euros, y el premium, de 28,95 a 31,95 euros.

Apple justificó la subida de precio de Apple TV+, la mayor de todas, asegurando que cuando lanzó su plataforma hace más de tres años apenas tenía títulos propios y su catálogo ha ido creciendo hasta tener la última película ganadora del Óscar, Coda, en exclusiva.

"Presentamos Apple TV+ a un precio muy bajo porque empezamos con pocas series y películas. Tres años más tarde somos el hogar de una extensa selección de series, películas, documentales y títulos infantiles que han ganado premios y son aclamados", dijo un representante en declaraciones recogidas por Variety.

Por su parte, la subida en el servicio musical se debe, según la compañía, al "aumento de los precios en derechos musicales" y los ingresos que se llevan las discográficas y los artistas.

Política sobre NFT y criptos

Apple también ha aclarado su política sobre NFT y criptos. La compañía, que ha actualizado las condiciones de uso de la App Store, ha abierto la puerta al uso de tokens no fungibles en su tienda de aplicaciones. La compañía permite a los usuarios ver, navegar y compartir su colección de NFT con otras personas en las aplicaciones de sus iPhones e iPads.

También ha aclarado que las aplicaciones pueden facilitar transacciones o transmisiones de criptomonedas, siempre que se ofrezcan solo en países o regiones donde la aplicación tenga las licencias y los permisos apropiados para proporcionar un intercambio de criptomonedas.

Además, la compañía ha precisado que las aplicaciones pueden vender tokens digitales, pero no pueden usar sus propios mecanismos para desbloquear funciones o contenido adicionales, y no pueden incluir botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra que no sean compras dentro de la aplicación.

El gigante tecnológico quiere mantener así sus reglas de pago y que se cumpla su política tradicional respecto a su tienda online, de modo que tengan que pasar por los sistemas de compra in-app de Apple. Pero, con su mayor apertura a los NFT también espera generar más ingresos a través de su tienda de aplicaciones, una de las actividades que más ingresos la genera. En 2021, su tienda en línea generó más de 70.000 millones de dólares en ingresos, de los que 60.000 millones se destinaron a los desarrolladores.

Menos producción de iPhone 14 Plus

Apple está recortando la producción del iPhone 14 Plus y está aumentando la producción del iPhone 14 Pro, más caro, debido a la baja demanda, según ha revelado este martes la firma de investigación de mercado TrendForce. Las compras de iPhone 14 Pro han supuesto el 60% de las adquisiciones, frente al 50% planificado inicialmente, y podría aumentar al 65% en el futuro, según el informe.

Este también afirma que el aumento de los tipos de interés de EEUU podría afectar el gasto de los consumidores, lo que socavaría la demanda de iPhones en el primer trimestre de 2023, lo que podría llevar a una caída interanual del 14% en la producción a 52 millones de unidades.

Los analistas ya habían advertido que las versiones Pro y Pro Max del iPhone 14 se vendían a un ritmo acelerado, aunque la demanda del modelo base, generalmente el más vendido de Apple, ha sido decepcionante.

El mes pasado, la compañía dijo que fabricaría su último iPhone 14 en India, ya que el gigante tecnológico traslada parte de su producción fuera de China para cubrir los riesgos derivados de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín. TrendForce estima que la producción de Apple en India superará el 5% en 2023 y aumentará con los años.