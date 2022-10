La llegada del iPhone 15 es el momento elegido para que Apple de un gran paso, ¿cuál?

La maquinaria de Apple no para, como es lógico, y parece que con la llegada de los iPhone 15 se prepara una importante sorpresa que puede que no guste a todos los amantes de los productos de la firma de la manzana mordida. Esta tiene que ver con el final de un tamaño de pantalla que, para algunos, es esencial que se mantenga.

Aparte de ser el primer modelo de la compañía que utilizará la conexión USB tipo C dentro de la gama iPhone (por exigencias de la UE, todo hay que decirlo), según los rumores -que cada vez empiezan a sonar con más fuerza- la compañía de Cupertino tiene la intención de lanzar el año que tiene un modelo denominado Ultra. Y, esto, traería consigo la desaparición de la opción que se considera como base: el dispositivo que tiene una pantalla de 6,1 pulgadas. Toda una sorpresa, pero que no está exenta de lógica.

El mercado va en el mismo camino que los iPhone 15

Evidentemente, no hablamos de algo que sea oficial, pero si Apple decide tomar esta decisión, no le faltan razones para ello. Las ventas de los modelos con pantalla más pequeña nada tiene que ver con los que incluyen un panel más grande (y no para bien, todo hay que decirlo). Además, la tendencia general es la de ofrecer equipos que ofrecen un mayor espacio para ver contenidos, especialmente los multimedia. Por lo tanto, lo normal es que la firma no vaya a contracorriente… Y, además, siempre quedarán los iPhone SE, ¿no?

Gizmochina

Aparte de lo indicado, también se ha comenzado a filtrar que algunas de las versiones del iPhone 15 podrían estar fabricadas en titanio, como por ejemplo la variante Pro Max. El motivo es el excesivo peso que tiene esta versión en la nueva generación, que para muchos resulta muy pesada ante el uso continuado. Al elegir este material por parte de Apple, que es un 45% más ligero, se solucionaría el problema de raíz. Esto no supondría una reducción en la resistencia, pero sí que podría traer consigo un aumento del precio… Algo que sí que podría ser un problema importante en las ventas -si esto llega a confirmarse-.

Ni se ha lanzado y ya existen detractores

En la sociedad en la que vivimos, en la que los tiempos funcionan de otra manera, especialmente desde la llegada de las redes sociales, no han tardado en aparecer las primeras quejas de los seguidores de Apple que no quieren oír hablar del final de los iPhone con pantalla de 6,1 pulgadas. Son casi el único refugio que queda para los que no gustan de paneles de grandes dimensiones, por lo que algunos no ven nada bien esta posible medida. Y, sin ser oficial, ya han publicado su queja en Twitter por si esto llega a ocurrir.

El caso es que todavía falta para la llegada del iPhone 15 al mercado y, como es habitual, ya está dando mucho que hablar. Apple sabe lo que se hace, no cabe duda.