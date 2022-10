Esta es la forma más sencilla de descargar vídeos de Instagram en el teléfono o tablet

Seguro que en más de una ocasión has visto un vídeo en Instagram que te gustaría tenerlo guardado. Esto, por defecto, no es posible conseguirlo en la aplicación de la red social (a no ser que sea tuyo, claro). Pero hay una forma de lo más sencilla para lograrlo sin que tengas que instalar nada en el dispositivo, ya sea iOS o Android.

La opción de la que hablamos es la de utilizar una web en la que sea posible realizar esto sin apenas restricciones y, además, de la forma más sencilla posible. Nuestra recomendación es que recurras a iGram. Este es un servicio gratuito -otro de sus grandes atractivos, claro- que te permite descargar desde vídeo en Instagram hasta las fotos que más te gustan. Es decir, que hablamos de un todo en uno que resulta de lo más útil y fiable.

Descarga los vídeos de Instagram con una web

Te mostramos los pasos que tienes que dar para acceder a Instagram desde una web y poder conseguir diferentes contenidos de una forma que es muy posible que nunca se te pasara por la cabeza que fuera posible. Lo cierto, es que resulta de lo más sorprendente la potencia y efectividad que tiene la página que hemos comentado antes. Esto es lo que tienes que hacer:

Accede a la web de iGram de forma habitual desde el navegador que utilizas en tu teléfono o tablet. Usa este enlace para ello.

La interfaz está en español, pero vas a comprobar que todo es tan sencillo que da lo mismo. El siguiente paso es que entres en Instagram y selecciones el contenido que deseas descargar. Pulsa de forma continuada sobre él y, en el menú que aparece, selecciona la opción Copiar enlace.

SmartLife

Ahora tienes que volver al navegador y en la zona superior de la pantalla, verás un cuadro en el que puedes escribir texto. Pega de forma habitual lo que has copiado (presiona de forma continuada en él, y selecciona la opción correspondiente). También puedes utilizar el botón Paste que existe justo al lado.

Lo siguiente es que utilices el botón Descargar y, en este momento, lo que tienes que hacer es esperar a que iGram haga su magia para hacerte con el contenido multimedia que elegiste. Puede tardar más o menos dependiendo del vídeo o la imagen en cuestión.

Ya has terminado, y puedes repetir esta acción varias veces sin restricciones, lo que es otra buena característica de esta herramienta.

Antes de finalizar, debes tener en cuenta que los contenidos que existen en Instagram pueden tener derechos de autor. Por lo tanto, es de lo más recomendable que tengas esto en consideración, ya que si esto es así, al publicarlo por tu lado -si es que lo haces- pude incurrir un delito.