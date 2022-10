YouTube prepara un nuevo cambio: llegan los alias para los creadores

Seguro que en más de una ocasión has pensado cuál es la razón por la que en YouTube no existen los nick o alias. Y, lo cierto, es que no existe ninguna importante para ello, al menos que se conozca. El caso es que se ha conocido que esto va a cambiar en breve, y es algo que resulta de lo más positivo.

Al hacer esto, la compañía que es parte de Google iguala a lo que ofrecen otras redes sociales, como puede ser la propia Facebook o Instagram y, por lo tanto, da un paso más para parecerse a ellas. Esto, por ejemplo, resulta de lo más interesante para los creadores que tendrán una forma mucho más sencilla de conseguir que los usuarios encuentren sus vídeos debido a que recordar un alias es mucho más sencillo que el nombre completo de un canal.

Los Shorts es una de las principales causas

La llegada de este tipo de contenidos es una de las razones que ha llevado a YouTube a tomar esta decisión. Para que todo sea lo más sencillo posible y que los creadores vean en ellos un atractivo adecuado (con tantas o más opciones que en otras plataformas), el uso de los alias es importante por la comodidad que ofrece y, además, permite tener un identificador único. Y es que, esta característica, es vital en la nueva opción.

YouTube

Además de obtener el alias correspondiente, cada usuario que tenga creaciones logrará tener una dirección única también, con el siguiente formato: youtube.com/@alias. Y esto es importante, ya que la llegada de esta novedad a la plataforma de vídeo en streaming tiene como consecuencia positiva que, desde ahora, aunque no tengas cien suscriptores, tendrás desde el principio la mencionada URL que hará que sea de lo más sencillo encontrar a un creador por parte de los usuarios.

Implementación de los alias en YouTube

Pues es algo inminente. Desde el mes que viene se comenzará a mandar los mensajes para la elección de los alias (los canales que ya tienen la dirección personalizada la mantendrán debido a que este será su nick y, si se desea, se podrá modificar). El caso es que la idea de YouTube es que todos los usuarios tengan su elección completada el 14 de noviembre y, en caso contrario, de forma automática se le asignará uno automáticamente.

Por lo tanto, el paso que ha comunicado la compañía es definitivo y, en consecuencia, todo hace pensar que el uso de esta nueva opción será importante en el futuro el servicio de vídeo en la nube del que estamos hablando.