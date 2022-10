Grifols cae en Bolsa más del 7% y se enfrenta a una macrodemanda en EE UU

Grifols se enfrenta a una demanda colectiva ante los tribunales de EE UU. Al conocerse la noticia, la compañía española de hemoderivados cae en Bolsa más del 7% y prolonga sus descensos, que superan ya el 50% de su valor en lo que va de año.

De acuerdo a sus últimas cuentas anuales, la compañía catalana reconoce que 54.000 donantes de sangre del Estado de Ilinois por vulnerar su privacidad. La empresa aún no calcula el posible impacto sobre sus cuentas del proceso judicial, en caso que se salde con una sentencia desfavorable. Y considera que no ha vulnerado la ley.

La demanda fue presentada ante los tribunales en diciembre de 2021. Según publica este viernes El Economista, Grifols ya ha recibido un varapalo en el Tribunal de Distrito, lo que permite su tramitación como demanda colectiva.

La compañía ha aclarado a la CNMV que este caso ya apareció reflejado en sus últimas cuentas. "El reciente auto del Tribunal no hace más que permitir que el caso de los demandantes continúe. Y, por lo tanto, asume que las alegaciones de los demandantes son ciertas. Sin embargo, aún no se ha producido ninguna determinación fáctica de la validez de esos hechos. Y no es una determinación definitiva. Grifols cree que tiene defensas meritorias contra las reclamaciones de los demandantes", comenta.

La noticia ha dado la puntilla a la compañía en Bolsa. Grifols ha estado penalizada por los inversores en los últimos meses, por su elevada deuda y el daño en sus resultados de la caída en la recoleción de plasma por la pandemia. La empresa ha tratado de tranquilizar al mercado asegurando que busca alternativas para reducir su endeudamiento, principalmente la venta de activos.

También ha explorado en los meses pasados una posible ampliación de capital, impulsada por un fondo de capital riesgo. Entre los candidatos figuraron Hellman&Fridman, CVC y KKR. Sin embargo, la caída tan abrupta en la cotización y los conflictos de gobernanza frustraron una operación.