WhatsApp lanza para todos los nuevos enlaces para llamadas de audio y vídeo

Hace más o menos un mes se conoció que WhatsApp estaba probando una nueva función para sus llamadas: la posibilidad de crear enlaces de invitación para que acceder a estas fuera mucho más sencillo y directo. Pues bien, al contrario de lo que suele ser habitual en las novedades de la compañía, esta se ha comenzado a desplegar en la última versión estable de la aplicación. Es decir, es oficial.

El despliegue se está realizando de forma gradual, por lo que es posible que no tengas esta opción hasta dentro de unos días, como mucho, pero son muchos los usuarios que están indicando que en la última actualización que han descargado esta nueva opción está incluida. Como se esperaba, la nueva función que permite generar un enlace se localiza justo encima de la pestaña Llamadas, por lo que su utilización es bastante sencilla.

Un uso que no tiene complicaciones

Para generar el enlace que se puede compartir a continuación de forma habitual en la propia WhatsApp o por medio de otra app que se tenga instalada en el dispositivo, lo que hay que hacer es pulsar en el espacio comentado antes y, entonces, aparecen diferentes opciones de configuración para la llamada en curso que pude ser tanto de audio como de vídeo. Una vez establecidos los parámetros, en la siguiente pantalla se ve el enlace que se puede utilizar de forma habitual para que no se pierda.

Android Police

Al enviarlo por la aplicación de mensajería, aparece en la interfaz de la conversación un icono que indica que es una llamada de WhatsApp y, si se pulsa, de forma automática se tiene acceso a ella. Ideal, por lo tanto, para que todo sea mucho más sencillo a la hora de unirse (especialmente para aquellos que no tienen una gran soltura con el smartphone).

Eso sí, hay cosas que se tiene que mejorar respecto al funcionamiento de esta novedad en la app. Por ejemplo, no aparece notificación alguna de la llegada de un nuevo miembro a la llamada o que no exista una forma de controlar cuando se une alguien. Es importante conocer una cosa: el desarrollo entiende que todas las llamadas a las que se accede son grupales, algo que puede no ser del gusto de algunos usuarios. Esto es algo extraño, pero hay que tener claro que ese está en los primeros pasos de esta novedad.

Una buena novedad por parte de WhatsApp

Teniendo en cuenta la importancia que están ganando las llamadas mediante el uso de aplicaciones de mensajería, este nuevo nacido es una excelente noticia para que todo resulte mucho más sencillo, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Existen algunas cosas que todavía hay que conocer, como por ejemplo si existe un tiempo para que el enlace caduque o cómo se verá este tipo de llamada en el registro que lleva WhatsApp de las que se han realizado. Pero, lo cierto, es que la mejora del servicio con esta novedad es notable.