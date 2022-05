Así se saldrá en 'modo ninja' de los grupos utilizando WhatsApp en el móvil

La privacidad es un mantra en todo lo que tiene que ver con la tecnología que es imposible de evitar. Cuanto mayor es esta, mejor… pero estamos en un tiempo en el que conseguir esto es muy complicado. Pero no es menos cierto que se intentan dar pasos para ofrecer mejoras en este apartado, como por ejemplo en la que trabaja WhatsApp a la hora de salir de los grupos. Y, la verdad, es que es todo un acierto.

Hace más o menos una semana se conocía que la compañía está trabajando para conseguir que, cuando alguien sale de un grupo en la aplicación, no se enteren todos los que participan de esto. Es una buena opción, ya que generalmente la decisión suele tener como consecuencia un debate importante que, en ocasiones, deriva en mensajes directos pidiendo explicaciones o algo similar. Y, por lo tanto, no son pocos los que deciden quedarse para no tener que sufrir estos seguimientos.

En consecuencia, hacer esto posible es una excelente idea para que se puedan hacer las cosas sin que se tengan que enterar todos. Es decir, que se potencia la privacidad… que es algo que siempre resulta positivo para los usuarios.

Así será la nueva forma de abandonar los grupos de WhatsApp

Gracias a una imagen que se ha publicado se han podido conocer varios detalles de esta nueva función. El primero es que el habitual mensaje que aparece en la pantalla del grupo avisando de la salida de un usuario pasará a mejor vida. Pero, eso sí, algunos sí que serán informados: los administradores (lo que tiene sentido ahora que en WhatsApp se van a potenciar estas figuras, al más puro estilo Telegram). Y esto queda extremadamente claro cuando se lee el mensaje que aparece cuando se decide realizar una salida de forma efectiva, como puedes ver a continuación:

WABetaInfo

Hay un detalle curioso que es digno de mención. A la vez de mostrar que si decides salir de un grupo los administradores serán avisados, también existe la posibilidad de elegir el silenciar el grupo. Esto hará que algunos puedan dudar debido a que, si realizas esto último que hemos indicado, no recibirás las notificaciones que llegan y, por lo tanto, no serás molestado… Pero no abandonas la comunidad. Es la forma que tienen muchos de actuar ahora mismo para no tener que abandonar el grupo.

Llegada de esta nueva función

Al ser muy positiva la función de la que estamos hablando, lo ideal es que sea lo antes posible. Pero, eso sí, por el momento no está activa, pero sí presente en el código de la versión de pruebas de WhatsApp (tanto para dispositivos móviles como para ordenador). Por lo tanto, no sería de extrañar que en cuestión de pocas semanas se active esta función para pasar desapercibido al salir de los grupos y, de esta manera, que se aumente la privacidad.