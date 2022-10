El Chromecast con Google TV 4K, por fin, recibe una esperada actualización

Se había comentado que se había dado con la forma de llevar Android 12 a los reproductores Chromecast con Google TV 4K. Y, esto, era completamente cierto. Ya ha comenzado el despliegue de la nueva versión del sistema operativo para este accesorio y, si tienes uno, puedes comenzar con la descarga en este mismo momento.

La capacidad de almacenamiento del equipo del que hablamos se había convertido en un problema para Google, que no encontraba la forma al principio de llevar la iteración del software con un funcionamiento adecuado. Pero, esto, finalmente lo han conseguido y de esta forma se pueden disfrutar de una buena cantidad de mejores en el primero de los reproductores de esta gama de producto que llegó al mercado con mando a distancia y que cuenta con resolución 4K.

¿Hay que esperar mucho para actualizar el Chromecast a Android 12?

Pues lo cierto es que no, ya que los que tienen uno de los modelos en cuestión en nuestro país ya pueden descargar el firmware correspondiente (el 220621.019.A2 concretamente) y proceder con la instalación de manera segura.

Si no sabes lo que hacer en el caso de que no parezca el mensaje en la pantalla del televisor, utiliza el mando a distancia para acceder a la Configuración (es el icono que tiene forma de rueda dentada). Allí, en el apartado Sistema y dentro de Acerca de, debes acceder a Actualización del sistema. Seguro, que verás que existe una nueva versión. Acepta la instalación y el proceso se realiza de forma automática. Debes esperar y no apagar nada para que todo se complete de forma correcta. Te llevará unos pocos minutos.

Google

Las mejores novedades que trae el nuevo firmware

Sin ser una absoluta locura lo que llega nuevo, sí que existen opciones que son de lo más interesantes y que harán que el Chromecast con Google TV 4K que tienes funcione mejor y sea más efectivo al reproducir todo tipo de contenidos que hay en la nube. Esto es lo más importante que debes conocer:

Se añade la posibilidad de restringir el acceso al micrófono y la cámara, si se tiene, de las aplicaciones que se instalen.

Aumento de las opciones de seguridad (se incluye el parche de julio de 2122) y privacidad.

Se añade la opción de utilizar códigos QR para conectar a una red WiFi, lo que hace el proceso mucho más sencillo.

Podrás escolar el texto para mejorar la visualización de la interfaz que se utiliza para acceder a las aplicaciones instaladas y los contenidos multimedia.

Ahora es posible ajustar de una forma más precisa el refresco de la pantalla para que todo funcione de forma correcta, esto daba problemas en algunos televisores (especialmente con resolución Full HD). También esta posibilidad optimiza la reproducción de vídeo.

Será posible deshabilitar el sonido envolvente para que se consiga una mejor experiencia con los altavoces estéreo.

Se incluyen diferentes correcciones de funcionamiento y se optimiza la ejecución del propio sistema operativo, lo que impacta de forma positiva en las aplicaciones.