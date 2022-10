Trabajo colaborativo para despertar el talento digital

Desarrollador de software, profesional técnico TIC, digital project manager, administrador de sistemas, desarrollador full stack… son solo algunas de las profesiones digitales más demandadas por las empresas en la actualidad. Son el empleo del presente, porque la tecnología y la digitalización permean ya todos los sectores productivos. Es de esta nueva realidad de donde surge la propuesta de valor a la sociedad de Fundación Telefónica.

“Hay una demanda enorme de perfiles digitales que ya sabemos que no se van a cubrir y que el sistema educativo más tradicional no está llegando a formar a estos perfiles a la velocidad a la que necesitamos las empresas”, asegura Luis Miguel Olivas, director de empleabilidad e innovación educativa de Fundación Telefónica. “Desde Fundación Telefónica tenemos muy claro que tenemos que ocupar el rol de catalizadores de innovación educativa. Tenemos que ayudar a los sistemas educativos y a los sistemas de formación para el empleo a que puedan también innovar, arriesgar, encontrar esos elementos diferenciales que iniciativas como 42 les ofrece”, expone Olivas.

42 es un campus de programación donde, de la mano de Fundación Telefónica, se plantea un modelo disruptivo de formación para los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral, porque 42 rompe esquemas y paradigmas con una metodología basada en la gamificación y el peer to peer.

La metodología de 42 forma para los perfiles digitales que demanda el mercado laboral

Como explica Inés Temes, responsable del campus 42 Madrid, “se aprende de los compañeros y de uno mismo. Si no sabes algo, pregunta a la derecha, pregunta a la izquierda y si no a Google. Es una metodología basada en proyectos y en retos. Y eso tiene que pasar por la automotivación y por el liderazgo, tienes que querer hacerlo. Y a partir de ahí lo que se crea es una comunidad de conocimiento compartido. Y la metodología no te permite avanzar solo”. “Esto va de buscarse la vida”, asegura Temes. “Nuestro lema es Up to you”, apunta, porque cada uno elige qué estudiar y a qué ritmo.

100% de inserción laboral

Olivas incide en que “aquí no existe la figura del docente que imparte clases, aprenden trabajando con sus compañeros, resolviendo problemas y solventado retos. Y aprenden también divirtiéndose porque está todo muy gamificado”. “Es una metodología gratuita que las empresas están valorando muchísimo. Hay un 100% de inserción laboral”, destaca.

42 tiene cuatro campus en España, Barcelona, Madrid, Málaga y Urduliz (Bizkaia), de un total de 47 en 26 países de todos los continentes. Como señala la directora del campus de Madrid, “la propuesta de 42 está pensada para personas que no tienen conocimientos lleguen a trabajar en ámbitos como la ciberseguridad, big data, la inteligencia artificial”. Así, para formar parte de 42 no se necesitan conocimientos previos ni titulación de ningún tipo, solo tener más de 18 años y superar dos fases: un test de inscripción online y un periodo de selección presencial de 26 días, denominado piscina. La duración media es de dos años y medio a tres.

Luis Miguel Olivas: “Acompañamos a las personas a subirse al barco de la digitalización”

María Carrasco es estudiante en el campus de Madrid desde septiembre tras haber superado en agosto la piscina. Vinculada laboralmente a la producción audiovisual, como freelance, sus conocimientos de programación se reducen a un curso de Front-end, para crear páginas web, de las fundaciones José María de Llanos y Telefónica, a través del cual conoció 42. “Es todo como un poco videojuego. Vas descubriendo cosas nuevas a cada momento. Y luego tienes a tus compañeros y también internet, porque hay que aprender a saber buscar. Tienes que cambiar tus esquemas de cómo has aprendido”, remarca.

María Carrasco destaca que “la velocidad a la que aprendes es increíble. Y está tan bien diseñado el sistema que cuando crees que aprendes una cosa en realidad estás aprendiendo cinco, seis, siete, un montón de cosas que no te estás dando cuenta de que estás aprendiendo”.

En Fundación Telefónica trabajan de la mano de las Administraciones públicas, con las que han montado los campus 42 de Barcelona, Málaga y Urduliz, y con alianzas público-privadas. “Sabemos que es clave que podamos estar en un entorno en el que la Administración pública encuentre también en la empresa privada esa unión fundamental para acelerar muchos de los procesos y para atraer innovación”, señala Olivas.

“Nosotros tenemos muy claro desde Telefónica que en este mundo en el que estamos, en que la penetración de la tecnología y la digitalización va a seguir creciendo de forma exponencial, es más importante que nunca acompañar a las personas. Tenemos muy claro que la tecnología nos va a generar grandes oportunidades pero que al final son las personas las que van a transformar. Tenemos que acompañar a estas personas a que se suban al barco de la digitalización y perderle el miedo a todos los cambios que estamos viviendo, que más que una era de cambio es un cambio de era”, subraya Olivas,